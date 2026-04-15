Ce mesaj le trimite Marina SUA navelor care încearcă să treacă prin Strâmtoarea Ormuz: „Nu încercați să spargeți blocada”

Adrian Dumitru
<1 minut de citit Publicat la 21:35 15 Apr 2026 Modificat la 21:35 15 Apr 2026
Foto: Captură Twitter/CENTCOM

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a publicat un videoclip cu o navă de război americană care transmite pe canalul maritim VHF 16 un mesaj către nave privind blocada americană împotriva Iranului:

„SUA au anunțat o blocadă formală a porturilor și zonelor de coastă iraniene. Aceasta este o acțiune legală. Toate navele sunt sfătuite să se întoarcă imediat în port dacă pleacă și să înceteze deplasarea către Iran, dacă acesta este următorul port de escală.

Nu încercați să încălcați blocada. Navele vor fi abordate pentru interdicție și confiscare dacă tranzitează către sau dinspre un port iranian.

Întoarceți-vă sau pregătiți-vă să fiți abordați. Dacă nu respectați această blocadă, vom folosi forța. Întreaga Marină a Statelor Unite este pregătită să impună respectarea. Încheiat.”

Canalul maritim VHF 16 este canalul internațional de apel pentru navele aflate pe mare.

Etichete: SUA Iran Strâmtoarea Ormuz Donald Trump armata SUA Război SUA-Iran

