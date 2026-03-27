Ce pregătește Putin? Rusia a început un „info-war” împotriva Țărilor Baltice. Propaganda amenință cu o invazie într-o țară NATO

Rusia desfășoara operațiuni care pregătesc un posibil război cu NATO, avertizează Institutul pentru Studiul Războiului.

Ministerul Apărării din Letonia susține, într-un comunicat publicat vineri, că Rusia desfășoară în prezent o operațiune informațională coordonată, la scară largă, împotriva Letoniei, Lituaniei și Estoniei. Între timp, mesajele propagandei ruse sunt îndreptate către statele baltice, pe le amenință chiar cu o invazie.

Ministerul Apărării din Letonia explică faptul că obiectivul operațiunilor informaționale ale Rusiei împotriva statelor baltice este de a discredita NATO, de a diviza societatea, de a reduce încrederea în instituțiile statului și de a slăbi sprijinul pentru Ucraina. Aceste eforturi implică dezinformarea și utiliz area roboților de socializare, vizând publicul vorbitor de limbă rusă și exploatând tinerii.

„Ministerul Apărării declară că Letonia, precum și Lituania și Estonia, nu sunt implicate în planificarea sau executarea contraatacurilor Ucrainei împotriva Rusiei. Statele baltice sprijină Ucraina prin furnizarea de echipamente militare, asistență umanitară și ajutor financiar, subliniind în același timp că Ucraina are dreptul legitim de a se apăra împotriva unei invazii la scară largă a Rusiei. Prin astfel de declarații, Rusia își demonstrează slăbiciunea și încearcă să distragă atenția de la faptul că nu este capabilă să se apere împotriva contraatacurilor ucrainene de succes care vizează infrastructura rusească de-a lungul coastei Mării Baltice”, se arată în comunicatul de presă.

Propagandiștii ruși amenință Estonia

O investigație a platformei estoniene anti-propagandă Propastop a dezvăluit, în urmă cu o săptămână, o campanie digitală coordonată care promovează separatismul în nord-estul Estoniei. Sub numele de „Republica Populară Narva”, rețeaua folosește simboluri statale fictive și tactici de manipulare psihologică pentru a destabiliza regiunea de frontieră Ida-Virumaa.

Narva, al treilea oraș ca mărime din țară, situat chiar la granița cu Federația Rusă, a devenit ținta unui proiect separatist virtual identic cu scenariile utilizate de Moscova în Ucraina în 2014.

Sub sloganuri precum „Ruși, nu suntem singuri!” și „Rusia se întinde de la Narva până la Püssi (un alt oraș din nord-estul Estoniei)”, se fac apeluri la luptă armată.

O sursă din cercurile de informații estoniene a declarat că „nu este o coincidență faptul că această campanie începe acum, având în vedere că lumea este îndreptată spre Iran”. „Nu este încă clar care este scopul exact al acestei narațiuni. Cu toate acestea, nu putem exclude posibilitatea ca aceasta să aibă scopul de a pregăti o invazie rusească după modelul invaziei Ucrainei din 2014”, a completat sursa.

Și televiziunile din Rusia au început o campanie de propagandă intitulată „Estonia în 3 zile”. În dezbaterile TV, controlate de Kremlin, se promovează intens ideea unui atac militar asupra Estoniei, mai precis cucerirea orașului aflat la graniță, Narva.

Campania nu e formată numai din sloganuri și îndemnuri la luptă, ci se prezintă hărți cu planuri de acțiune, strategii de atac și modalități de preluare a controlului orașului.

Recent, Institutul pentru Studiul Războiului a avertizat că Rușii au început „faza 0” a unui război cu NATO, ceea ce înseamnă „stabilirea condițiilor informaționale și psihologice pentru pregătirea unei agresiuni”.

Astfel, potrivit ISW, „Rusia ar putea desfășura atacuri sub steag fals”, care vizează state europene.