REPORTAJ. Viața în orașul din Europa în care rușii sunt apărați de scutul NATO, dar cred propaganda de la Moscova

7 minute de citit Publicat la 18:00 11 Oct 2025 Modificat la 18:11 11 Oct 2025

Podul prieteniei, ruta dintre Narva și Ivangorod. Foto: Profimedia Images

De ani de zile, experții avertizează asupra așa-numitului „ scenariul Narva ” - un plan în care Rusia ar putea încerca să cucerească un oraș de frontieră estonian folosindu-și vechea retorică, „protejăm populația vorbitoare de limbă rusă”. Jurnaliștii Kyev Independent au făcut un reportaj în orașul european în care rușii se bucură să fie protejați de NATO.

În urma incapacității Europei de a face față incursiunilor recurente ale dronelor Rusiei, orașul Narva, unde se vorbește în mare parte limba rusă, este din nou un punct de blocaj în apărarea flancului estic al NATO.

„Orice este posibil în zilele noastre, dar nu mi-e frică”

Când au fost întrebați despre Rusia, situată la vedere dincolo de râul puțin adânc, și despre pofta sa de război, locuitorii din Narva au fost rezervați în răspunsurile lor.

„Orice este posibil în zilele noastre, dar nu mi-e frică”, a spus un bărbat de pe mal ca răspuns la o întrebare despre o posibilă invazie.

Un șofer de taxi, câteva momente mai târziu, era mult mai sceptic față de război. „Înainte, trebuia să înjumătățești amploarea a tot ce spuneau în mass-media, chiar și înainte de război. Acum poți crede doar 1% din ea.”

Narva este al treilea oraș ca mărime din Estonia. Situat mai aproape de Sankt Petersburg decât de capitala Estoniei, Tallinn, are o populație de aproximativ 54.000 de locuitori, dintre care 95% sunt vorbitori de limbă rusă, conform recensământului din 2021.

Apropierea de graniță și dominația covârșitoare a populației vorbitoare de limbă rusă fac din orașul Narva o țintă pentru ruși.

Aproape un sfert din populația Estoniei consideră că apartenența la NATO va descuraja orice agresiune, iar aproape jumătate cred că s-ar oferi asistență militară directă în cazul izbucnirii războiului.

„Narva nu este următoarea, pentru că suntem pregătiți ”, a declarat Neeme Brus, purtător de cuvânt al Ligii Estoniene de Apărare sau Kaitseliit, organizația voluntară de apărare teritorială a țării.

Relațiile dintre Rusia și statele baltice, care au fost supuse unei ocupații sovietice de aproape 50 de ani în trecut, nu au fost niciodată ușoare. Renașterea acestor țări a mers mână în mână cu încercarea Kremlinului de a le submina hotărârea.

O populație numeroasă de limbă rusă, care reprezintă un sfert din totalul Estoniei, s-a aflat în fruntea acestor eforturi.

Înainte de războiul total, un punct de blocaj în relația dintre Moscova și Tallinn l-au reprezentat încercările Estoniei de a se elibera de prezența sovietică, cum ar fi statuile și monumentele, mutându-le din spațiile publice în muzee și situri comemorative.

Mulți vorbitori de limbă rusă din Estonia nu au fost de acord cu aceste decizii.

„Simbolurile războiului trecut nu constituie suportul războiului actual; statul le-a atribuit această semnificație”, spune Oleg Kultaev în timpul unei emisiuni în limba rusă de la postul public de radiodifuziune ERR din Estonia. În direct, el evită problema războiului actual în favoarea criticii afacerilor interne ale țării.

Activistul organiza „Regimentul Nemuritor”, parada comemorativă inițiată în Rusia ca o inițiativă civilă în onoarea soldaților căzuți în cel de-al Doilea Război Mondial, deturnată ulterior de Kremlin ca parte a propagandei sale.

Acum, Kultaev candidează la alegerile municipale programate pentru octombrie, ultima campanie în care cetățenii străini pot vota - una dintre schimbările implementate în Estonia.

Non-cetățenii țării sunt un grup de rezidenți locali care s-au mutat în Estonia în timpul ocupației Uniunii Sovietice și au refuzat sau nu au reușit să promoveze un test obligatoriu de cetățenie, care include întrebări despre istoria și limba țării.

Inițial, Kultaev a fost de acord să vorbească cu Kyiv Independent cu condiția să înregistreze și conversația, dar ulterior s-a răzgândit.

Politicianul Mihhail Stalnuhhin exprimă critici similare la adresa politicilor estoniene pe canalul său de YouTube, dar o face cu o avertizare: „Doar vorbim aici, acesta nu este un îndemn la acțiune, ci doar opiniile noastre.”

Estonia a revocat permisele de ședere și a pronunțat condamnări celor găsiți vinovați de colaborare cu serviciile secrete rusești, FSB, organizații afiliate Kremlinului, precum Rossotrudnichestvo, și de finanțare a ONG-urilor care operează în zonele ocupate de Rusia din Ucraina.

Nu au existat cazuri cunoscute de deportare doar pentru postări online.

„«Întoarce-te în Rusia», mi se spune mereu online”

Un alt punct major de confruntare între activiștii estonieni și cei vorbitori de limbă rusă se referă la sistemul de învățământ al țării, unde limba estonă a devenit singura limbă. În Narva, peste 40 de profesori și-au pierdut locurile de muncă deoarece cunoștințele lor de limba estonă au fost considerate insuficiente.

„«Întoarce-te în Rusia», mi se spune mereu online”, a spus Anna, studentă la Colegiul Narva, într-o conversație. „Dar unde să mă duc? Am fost acolo o singură dată. Estonia este țara mea.”

Anna dorește să devină învățătoare la grădiniță. Pentru ea, absolvirea este amânată cu un an - trebuie să promoveze examenul de competență lingvistică. Deține cetățenie estonă, dar susține că este greu să devii competent în estonă atunci când locuiești într-o regiune predominant vorbitoare de limbă rusă.

„Respectăm Estonia, tradițiile și limba ei. Dar acțiunile politicienilor noștri, modul în care închid învățământul în limba rusă (...) ne ofensează adesea. Suntem cetățeni ai Estoniei; ne-am născut aici și deținem pașapoarte estoniene.”

Propaganda rusă se bazează pe probleme, numind adesea politicile orașului Tallinn „rusofobe”. Provocările rusești s-au intensificat în ultimii ani.

În 2024, Rusia a lansat baloane echipate cu sisteme radar și de supraveghere video. În septembrie, avioane de vânătoare rusești au traversat spațiul aerian NATO și au petrecut aproximativ 12 minute fără a răspunde solicitărilor de la sol.

„Situația la frontieră este stabilă, dar suntem testați constant”, spune Veiko Kommusaar, director general adjunct al Gărzii de Frontieră din Estonia.

Vara trecută, polițiștii de frontieră ruși au confiscat balize de pe șenalul fluviului Narva. După un an de negocieri, a devenit clar că Rusia nu avea niciun interes în rezolvarea problemei; dimpotrivă, ar dori să creeze mai multe zone gri.

Bruiajul GPS este, de asemenea, frecventă în regiune, uneori perturbând aviația comercială și operațiunile de căutare și salvare din pădurile locale.

Un sfat auzit des când intri în Narva este să dezactivezi selectarea automată a rețelei de pe telefon. „Înainte să-ți dai seama, ești conectat la un furnizor de servicii rusesc”, au spus localnicii.

Estonia răspunde acestor provocări cu noi sisteme radar și de supraveghere, precum și cu controale amănunțite la frontieră. Aproximativ 60 de milioane de euro au fost alocați pentru instalații anti-mobilitate și buncăre în cadrul Liniei de Apărare Baltică.

„Oamenii trăiesc în această mitologie conform căreia Rusia nu a invadat niciodată”

În timp ce Finlanda vecină și-a închis complet granița cu Rusia, Podul Prieteniei care leagă Narva de Ivangorod a devenit principala rută de călătorie către Rusia.

Ca în orice oraș de graniță, mulți locuitori din Narva încă mențin legături cu rudele și prietenii de peste graniță sau pur și simplu călătoresc pentru a cumpăra bunuri mai ieftine.

Podul, modernizat acum cu Dinți de Dragon și sârmă ghimpată, având în vedere invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia, este deschis doar în timpul zilei și exclusiv pietonilor.

Patru doamne de cincizeci de ani au ajuns din Rusia în Estonia. Locuiesc în Finlanda și sunt sincer iritate de ocolul de 23 de ore prin Estonia pe care trebuie să-l facă acum și de condițiile de la punctul de control. În iulie, spun ele, călătorii au fost nevoiți să doarmă pe bănci pentru a-și asigura locurile la coadă.

Grănicerii estonieni rămân fermi — multe trebuie îmbunătățite în politicile Rusiei înainte ca măsurile restrictive să poată fi ridicate.

„Mesajul nostru cheie este că nimeni nu ar trebui să meargă în Rusia în zilele noastre. Desigur, este dreptul lor să facă acest lucru, dar nu le vom face viața mai ușoară”, spune Kommusaar.

Populația locală rămâne profund divizată în ceea ce privește identitatea locală. Propaganda rusească, care se răspândește ca un bulgăre de zăpadă de peste graniță, se face simțită.

„Oamenii trăiesc în această mitologie conform căreia Rusia nu a invadat niciodată și nu a început un război. A fost hrănită de-a lungul deceniilor”, spune Maria Smorzhevskikh-Smirnova, directoarea Muzeului Narva. „Pentru noi, este și o bătălie pentru Narva, deoarece influența de cealaltă parte prin intermediul spațiului informațional poate fi comparată cu un atac, un val foarte agresiv.”

Când Rusia sărbătorește victoria în cel de-al Doilea Război Mondial, pe 9 mai, găzduind un concert în care își laudă războiul din Ucraina, scena este întoarsă spre Narva.

„Tinerii de douăzeci și ceva de ani înțeleg că e mai bine să trăiască în Estonia, să aibă un pașaport european și să studieze în Europa. Unii dintre ei au devenit cetățeni estonieni și chiar s-au alăturat Kaitseliit”, a declarat Roger Vinni, ofițer de presă Kaitseliit din Narva.

În cei 15 ani petrecuți în cadrul organizației, a văzut vorbitori de limbă rusă crescând alături de Kaitseliit și alăturându-se poliției sau serviciilor de urgență.