Ce șanse are Sorin Oprescu să scape de extrădare? Ministrul Justiției: “Un nou mandat de arestare se comunică autorităților elene"

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat într-un interviu, difuzat duminică în emisiunea The week with CNN, că un nou mandat de arestare a fostului primar al Capitalei Sorin Oprescu va fi trimis autorităților din Grecia, în urma deciziei Curții de Apel București de reducere a pedepsei.

“Este o soluție care este pronunțată într-o contestație în ceea ce privește intervenirea unei legi mai favorabile. Este o procedură juridică care este în conformitate cu dispozițiile din Codul de procedură penală.

Hotărârea a rămas una de condamnare la o pedeapsă semnificativă, astfel încât din perspectiva cooperării judiciare europene, procedura noastră va continua. Se emite de urgență, acestea sunt prevederile legale, un nou mandat de arestare care se comunică autorităților din țara în care a fost identificat cetățeanul care este urmărit în vederea executării pedepsei și practic mandatul european de arestare își va urma circuitul”.

Radu Marinescu a mai spus că nu va exista o prelungirea a procedurilor de extrădare în urma contextului creat de hotărârea Curții de Apel București:

“Domnul Oprescu a fost reținut în temeiul unui mandat european de arestare. Anterior, autoritățile din Grecia au respins o solicitare a României de predare, având în vedere principale argumente privitoare la condițiile de deținere. Recent a intervenit o hotărâre a Curții de Justiție a UE, în anul 2024, un demers al României, care a arătat că un mandat european de arestare poate să fie menținut și solicitarea de predare menținută, chiar dacă a existat o respingere inițială, în condițiile în care anumite condiții inițiale s-au modificat. Apreciem că în ceea ce privește condițiile de deținere, în momentul de față România are standarde, care permit predarea acestei persoane. De aceea România a menținut solicitarea de predare”.

Radu Marinescu, despre cazul Alinei Bica

Ministrul Justiției nu a dorit să comenteze și cazul Alinei Bica, Curtea de Apel București a reținut că fosta șefă a DIICOT și-a ispășit pedeapsa în timp ce era în arest la domiciliu pe timp de noapte, între orele 21.00 și 7.00, așa cum a decis Curtea de Apel din Bari, Italia, instanță care a refuzat să o predea autorităților române.

“Nu pot face aprecieri asupra hotărârilor judecătorești și până acum, în mandat am refuzat întotdeauna să fac o apreciere de substanță a unei hotărâri judecătorești pentru a respecta independența justiției. Este o chestiune pe care judecătorii au apreciat-o”.

Radu Marinescu a atras atenția că este important ca autoritățile să acționeze responsabil și cu foarte multă atenție în aplicarea legii: “Misiunea, atât a judecătorului, cât și a procurorului, cât și a noastră a Ministerului de Justiție este să respectăm statul de drept și să respectăm preeminența legii”.

Se va cere extrădarea lui Horațiu Potra

Despre Horațiu Potra, Radu Marinescu a precizat că din informațiile pe care le au autoritățile române, șeful mercenarilor se află în continuare în arest:

“Din câte cunoaștem noi, în continuare, aceste persoane sunt private de libertate. Urmează să se parcurgă și acolo procedura privitoare la extrădare. România cooperează cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite în vederea atingerii acestui scop legitim de a fi prezentați la autoritățile judiciare din România unde procesul penal își va urma cursul”.