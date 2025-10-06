Primele declarații ale lui Sorin Oprescu, după ce România a cerut din nou extrădarea sa din Grecia

Sorin Oprescu acuză, după suspiciunile că a vrut să fugă din Grecia. Foto: Captură/Observator News

Reţinut şi, ulterior, plasat sub control judiciar de o instanţă din Grecia, fostul primar general al Bucureștiului a acuzat că dosarul său de corupţie din România, în urma căruia a primit o condamnare de 10 ani şi 8 luni de închisoare cu executare, "a fost pe bază politică", potrivit observatornews.ro.

Fostul edil susţine că nu voia să plece din Grecia, ţara în care a plecat înainte de a fi condamnat la închisoare, într-un dosar de corupţie. De fapt, susţine fostul Oprescu, se afla la aeroport pentru a aştepta un prieten.

"Nici eu nu ştiu ce se întâmplă, că e o hotărâre şi o judecată. Unde să plec din Grecia, că n-am plecat 4 ani de zile? M-am dus să aştept un prieten.

(n.r. - care mai este starea dvs. de sănătate?) Păi, am şi eu o serie întreagă de lucruri, destul de serioase. Regret faptul că nu este apreciat ce a realizat, ci din contră...

(n.r. - credeți că reținerea dvs. şi tot dosarul a fost pe bază politică?) Da. Nu cred, sunt convins", a declarat Sorin Oprescu pentru sursa amintită.

A refuzat extrădarea

Sorin Oprescu, reținut sâmbătă la Salonic, a fost lăsat liber, dar este sub control judiciar. Decizia a fost luată luni de magistrații din Grecia. Fostul edil a fost lăsat liber până la consiliul judecătoresc, care va avea loc în cel mult 40 de zile.

Luni, adus în fața procurorului, el a refuzat extrădarea, pe motiv că are probleme de sănătate. De asemenea, avocații lui au invocat și condițiile din penitenciare.

Este a doua oară când autoritățile române încearcă să-l aducă în țară pe Sorin Oprescu. În situația în care nu va dori să colaboreze, vor fi urmați pașii clasici pentru extrădare. Solicitarea României va ajunge într-o instanță din Grecia, care va analiza posibilitatea predării lui Sorin Oprescu autorităților de la București.

Condamnarea definitivă a fost pronunțată în mai 2022, însă Sorin Oprescu a fugit din țară înainte de pronunțare și s-a stabilit în Grecia.

Procurorii au dovedit că fostul primar a primit o mită de 25.000 de euro de la fostul director al Administrației Penitenciarelor.