Surse: Sorin Oprescu a fost lăsat liber. În fața procurorului din Grecia, el a refuzat extrădarea

1 minut de citit Publicat la 12:58 06 Oct 2025 Modificat la 13:04 06 Oct 2025

Sorin Oprescu, fostul primar al Bucureștiului, condamnat pentru corupție și reținut sâmbătă la Salonic, a fost lăsat liber, dar este sub control judiciar. FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea

Sorin Oprescu, fostul primar al Bucureștiului, condamnat pentru corupție și reținut sâmbătă la Salonic, a fost lăsat liber, dar este sub control judiciar, potrivit unor surse Antena 3 CNN. Decizia a fost luată luni de magistrații din Grecia.

Astfel, Oprescu a fost lăsat liber până la consiliul judecătoresc, care va avea loc în cel mult 40 de zile.

Sorin Oprescu este sub control judiciar, nu are voie să părăsească Grecia și trebuie să se prezinte periodic la poliție.

Luni, adus în fața procurorului, el a refuzat extradarea, pe motiv că are probleme de sănătate. De asemenea, avocații lui au invocat și condițiile din penitenciare.

Este a doua oară când autoritățile române încearcă să-l aducă în țară pe Sorin Oprescu.

În situația în care nu va dori să colaboreze, vor fi urmați pașii clasici pentru extrădare. Solicitarea României va ajunge într-o instanță din Grecia, care va analiza posibilitatea predării lui Sorin Oprescu autorităților de la București.

Oprescu are de executat o condamnare de 10 ani și 8 luni pentru fapte de corupție.

Anchetatorii români au stabilit că fostul primar a primit o mită de 25.000 de euro de la fostul director al Administrației Penitenciarelor.

Condamnarea definitivă a fost pronunțată în mai 2022, însă Sorin Oprescu a fugit din țară înainte de pronunțare și s-a stabilit în Grecia.

El a fost prins pentru prima dată în același an, însă justiția din Grecia a refuzat extrădarea lui, pe motiv că în România condițiile din penitenciare nu sunt corespunzătoare.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că în prezent moment condițiile de detenție oferite de România sunt la standarde europene iar impedimentul invocat anterior de autoritățile elene a dispărut.