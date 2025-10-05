Ministrul Justiției despre extrădarea lui Sorin Oprescu: Condițiile de detenție s-au îmbunătățit, impedimentul anterior nu mai există

Radu Marinescu, ministrul Justiţiei. Sursa foto: Facebook/Radu Marinescu

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a vorbit duminică, la Digi24, în legătură cu șansele ca fostul primar al Bucureștiului să fie extrădat din Grecia.

Potrivit ministrului, în prezent moment condițiile de detenție oferite de România sunt la standarde europene iar impedimentul invocat anterior de autoritățile elene a dispărut.

"Procedura mandatului european de arestare presupune examinarea acestuia cu celeritate, ceea ce înseamnă că acum, fiind arestat (Sorin Oprescu), va fi prezentat unui magistrat, urmând să își formuleze poziția: fie este de acord cu trimiterea sa în România, fie, dacă nu este de acord, urmează a se desfășura o procedură judiciară în acest sens.

De la ultima solicitare făcută de România au intervenit două hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene care, apreciem noi, sunt în sprijinul solicitării noastre actuale de predare a domnului Oprescu. În esență, se spune că dacă au intervenit aspecte diferite, aspecte noi față de cererea anterioară, mandatul de arestare poate fi menținut și solicitarea de predare de asemenea menținută.

Radu Marinescu: Condițiile de detenție oferite de România sunt la standarde europene

Noi apreciem că în acest moment condițiile de detenție oferite de România sunt la standarde europene și că acest impediment apreciat anterior de autoritățile elene a dispărut. Urmează, bineînțeles că autoritățile judiciare din Grecia să se pronunțe cu celeritate", a afirmat Marinescu.

"Vom lua toate măsurile care țin de cooperarea judiciară loială și care țin de statul român pentru a pune la dispoziția autorităților din Grecia toate informațiile relevante. Apreciem, repet, că în ceea ce privește condițiile de deținere s-au făcut progrese semnificative și că acest impediment nu mai există", a subliniat el.

Sorin Oprescu va fi audiat luni în fața unui procuror din Grecia privind extrădarea sa în România.

Fostul primar al Capitalei a fost reţinut sâmbătă lângă aeroportul din Salonic, după ce autoritățile elene au primit noi informații de la justiția din România privind condițiile de detenție în penitenciarele românești.