Sorin Oprescu este audiat luni pentru extrădarea în România. El va trebui să răspundă procurorului grec la o întrebare esențială

1 minut de citit Publicat la 16:18 05 Oct 2025 Modificat la 16:23 05 Oct 2025

Fostul primar general, condamnat definitiv pentru fapte de corupție, a fost reținut sâmbătă la Salonic. Sursa foto: Antena 3

Sorin Oprescu, fostul primar al Bucureștiului, condamnat pentru corupție și reținut sâmbătă la Salonic, ajunge luni în fața unui procuror din Grecia pentru a fi audiat în perspectiva extrădării.

Este a doua oară când autoritățile române încearcă să-l aducă în țară pe fostul politician în vârstă de 73 de ani, care are de executat peste 10 ani de închisoare.

"Cel mai probabil, Sorin Oprescu va ajunge în fața procurorului în prima parte a zilei de luni pentru audiere. Va fi întrebat cum se poziționează în raport cu solicitarea României de a fi extrădat.

De asemenea, va fi va fi întrebat dacă este de acord să colaboreze cu autoritățile române în vederea extrădării în regim de urgență.

Într-un astfel de scenariu, predarea lui se va face foarte rapid: ar urma să fie adus cu o escortă a Poliției Române pe Aeroportul Otopeni, iar ulterior va fi dus într-un penitenciar din Capitală.

Ce se întâmplă dacă Oprescu se împotrivește extrădării în regim de urgență

În situația în care nu va dori să colaboreze, vor fi urmați pașii clasici pentru extrădare. Solicitarea României va ajunge într-o instanță din Grecia, care va analiza posibilitatea predării lui Sorin Oprescu autorităților de la București.

Oprescu are de executat o condamnare de 10 ani și 8 luni pentru fapte de corupție.

Anchetatorii români au stabilit că fostul primar a primit o mită de 25.000 de euro de la fostul director al Administrației Penitenciarelor.

Condamnarea definitivă a fost pronunțată în mai 2022, însă Sorin Oprescu a fugit din țară înainte de pronunțare și s-a stabilit în Grecia.

El a fost capturat pentru prima dată în același an, însă justiția din Grecia a refuzat extrădarea lui, pe motiv că în România condițiile din penitenciare nu sunt corespunzătoare.

Acum se încearcă din nou extrădarea lui Sorin Oprescu, dat fiind faptul că penitenciarele sunt mult mai pregătite, iar în ultima vreme niciun alt stat european nu a refuzat extrădarea fugarilor", a relatat Cristina Filip, reporter Antena 3 CNN.