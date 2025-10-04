Sorin Oprescu a fost reținut în Grecia, în parcarea aeroportului Salonic. România cere din nou extrădarea sa

2 minute de citit Publicat la 18:22 04 Oct 2025 Modificat la 18:34 04 Oct 2025

Oprescu a fost prins în parcarea aeroportului Salonic. Foto: Antena 3 CNN

Fostul primar al Bucureștiului, Sorin Oprescu, condamnat pentru corupție, a fost reținut de autoritățile din Grecia în parcarea Aeroportului Salonic, transmite Antena 3 CNN.

O imagine cu Oprescu escortat de ofițeri, cu o mașină de poliție alături, a fost difuzată de sursa citată.

"Potrivit surselor noastre, Sorin Oprescu a fost prins într-o parcare de lângă aeroportul din Salonic. În baza datelor de localizare trimise din partea Serviciului de Investigații Criminale central, acesta a fost capturat de către polițiștii din Grecia.

La acest moment, potrivit informațiilor noastre obținute pe surse, fugarul este în drum către o secție de poliție, acolo unde urmează să se pună în aplicare procedurile privind reținerea sa, având în vedere că pe numele său încă există un mandat de punere în executare a pedepsei.

Justiția greacă a mai respins o dată extrădarea lui Oprescu în România

Oprescu a fost condamnat în 2022 la peste 10 ani de închisoare pentru mai multe fapte de corupție. Însă până la pronunțarea instanței, el plecase deja din țară. A mai fost prinsă o dată, tot în baza localizării furnizate de către autoritățile române, însă atunci un judecător din Grecia a respins cererea de extrădare.

Magistratul elen a invocat mai multe motive, printre care și condițiile de detenție necorespunzătoare din țara noastră.

Sorin Oprescu a apelat în ultima perioadă inclusiv la un recurs în casație și la alte căi extraordinare de atac pentru a scăpa de această condamnare, însă până acum i s-au respins aceste acțiuni.

Acum urmează procedura clasică privind extrădarea, ceea ce înseamnă că Ministerul Justiției din țara noastră trebuie să trimită toate datele și documentele către magistrații eleni, astfel încât să îi determine să îl trimită pe Sorin Oprescu în România", a relatat Georgiana Murgilă, realizator "Cod roșu" la Antena 3 CNN.

Comunicatul Poliției Române

"În urma cooperării polițienești internaționale dintre Poliția Capitalei – Serviciul Investigații Criminale Central, Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR) și autoritățile din Grecia, în cursul zilei de astăzi, 4 octombrie 2025, a fost localizat și reținut un bărbat în vârstă de 73 de ani, în proximitatea aeroportului din Salonic (...)

Pe numele acestuia a fost emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, la data de 13 mai 2022, de către Tribunalul București.

Persoana în cauză a fost condamnată la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare a banilor.

La momentul emiterii mandatului, față de bărbat a fost dispusă urmărirea la nivel național și internațional (...)

Oprescu a fost prins inițial în Grecia în luna mai 2022

Bărbatul a fost arestat în Grecia la data de 17 mai 2022, însă, la acel moment, autoritățile elene au refuzat predarea acestuia în România.

Ulterior, au fost reluate procedurile legale în vederea aducerii în țară a persoanei condamnate, pentru executarea pedepsei privative de libertate.

Astfel, în cadrul activităților de localizare, polițiștii Serviciului Investigații Criminale Central – DGPMB au desfășurat activități investigativ-operative complexe, în colaborare cu Biroul Sirene România.

Sub coordonarea directă a unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, a fost organizată o acțiune comună transfrontalieră, în colaborare cu omologii eleni, pentru depistarea bărbatului.

În prezent, pe teritoriul Greciei se desfășoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatului european de arestare, urmând ca, în funcție de decizia autorităților judiciare elene, persoana să fie predată autorităților române", se spune în comunicatul autorităților de la București.