Ce scrie presa italiană, după ce o româncă a salvat un bărbat dintr-un incendiu

Foto: Captură video

O româncă a devenit eroină în Italia, după ce l-a salvat dintr-un incendiu pe bătrânul de care avea grijă. Femeia a relatat momentul în care și-a dat seama că în casă a izbucnit un incendiu și a sărit să-l ajute pe bătrân.

Incendiul a izbucnit în apartamentul bărbatului și s-au extins cu repeziciune în întreaga locuință.

„Lumina era întreruptă, nu funcționa.Am coborât în bucătărie și am văzut că era foc, flăcările proveneau de deasupra aragazului, este o priză acolo. L-am luat pe bătrân și l-am așezat în scaunul cu rotile, nici eu nu știu cum am mai reușit să o fac și am fugit”, a povestit românca devenită eroină, potrivit rotalianul.ro.

Echipajul de pompieri au găsit-o pe româncă și pe bătrân în afara locuinței, care a ars în întregime.

Presa din Italia laudă gestul româncei și scrie că „rapiditatea și promptitudinea de care a dat dovadă îngrijitoarea, au dus la salvarea bătrânului bolnav și la evitarea unor consecințe fatale”.