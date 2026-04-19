Ce se întâmplă cu acordurile de încetare a focului în Iran și Liban. Un soldat francez și doi israelieni, uciși în timpul armistițiului

1 minut de citit Publicat la 13:03 19 Apr 2026 Modificat la 13:04 19 Apr 2026

Tanc israelian în sudul Libanului. Un armistițiu între Israel și Hezbollah este în vigoare până pe 26 aprilie, însă părțile au denunțat deja încălcarea lui. Foto: Getty Images

Două acorduri de încetare a focului au intrat în vigoare, în momente diferite, între SUA și Iran și, respectiv, între Israel și gruparea Hezbollah, activă în sudul Libanului.

Acordul între SUA și Iran a intrat în vigoare pe 8 aprilie, fiind convenit să dureze două săptămâni.

Va expira pe miercuri, 22 aprilie, iar președintele SUA, Donald Trump, a spus că nu îl va prelungi.

Inițial, Iranul a susținut că acest acord acoperă și o încetare a focului în Liban, între Israel și gruparea șiită pro-iraniană Hezbollah.

Pakistanul, mediator-cheie între părți, a susținut punctul de vedere iranian, însă SUA și Israelul l-au respins.

Încetarea focului în Liban, anunțată după armistițiul SUA - Iran

O încetarea a focului între statul evreu și gruparea Hezbollah a fost anunțat separat, după încetarea ostilităților între SUA și Iran.

Acordul a intrat în vigoare pe 16 aprilie și urmează să expire pe 26 aprilie.

Liderii Israelului și Libanului au salutat armistițiul, iar Trump i-a îndemnat liderii Hezbollah să îl respecte.

Gruparea pro-iraniană a răspuns, la rândul ei, că acordul trebuie să implice o oprire completă a atacurilor în Liban și "nicio libertate de mișcare pentru forțele israeliene" pe teritoriul libanez.

Însă prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că trupele sale rămâne staționate la 10 km adâncimeîn sudul Libanului, în ciuda armistițiului.

Doi soldați israelieni au fost uciși în Liban în ultimele două zile

Doi soldați israelieni au fost uciși în sudul Libanului în ultimele două zile, potrivit Forțelor de Apărare Israeliene (IDF)

Alți doisprezece soldați au fost răniți, a adăugat IDF, fără a oferi mai multe detalii.

Numărul deceselor în rândul trupelor israeliene a ajuns astfel la cel puțin 15 de la începutul noii campanii derulate cu obiectivul de a lichida gruparea Hezbollah.

Anunțul IDF a venit la doar câteva ore după ce președintele francez Emmanuel Macron a declarat că un soldat al țării sale, membru al forțelor de menținere a păcii ONU a fost ucis în Liban, sâmbătă.

Gruparea pro-iraniană a lansat un atac în martie împotriva statului evreu, după ce SUA și Israel au bombardat Teheranul, la 28 februarie.

A urmat riposta israeliană și campania terestră pe teritoriul vecinului din nord, Ministerul Sănătății din Liban declarând că peste 2.000 de persoane au fost ucise și 7.000 rănite în ultimele șase săptămâni.