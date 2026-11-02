Ce știu Shin Bet și Mossad despre presupusa finanțare din Qatar a partidelor arabe la algerile la care Netanyahu a pierdut majoritatea

2 minute de citit Publicat la 23:11 02 Noi 2026 Modificat la 23:11 02 Noi 2026

Pancartă electorală cu premierul israelinan și președintele SUA. Blocul de dreapta condus de Benjamin Netanyahu nu a reușit să adune suficiente mandate pentru a guverna. Foto: Getty Images

Serviciul israelian de securitate internă și contraspionaj, Shin Bet, și serviciul de spionaj Mossad sunt aproape de finalizarea anchetei privind o presupusă finanțare din Qatar a unei campanii de mobilizare la vot în rândul populației arabe cu ocazia scrutinului legislativ din 27 octombrie, notează Times of Israel, citând o relatare Channel 12.

Postul de televiziune precizează că agențiile au verificat transferul de fonduri din Qatar către un "actor politic" din cadrul "Listei Comune" — o alianță cu majoritate arabă — cu scopul de a-i încuraja pe cetățenii arabi să voteze. Partidelor politice israeliene le este strict interzis să primească fonduri de la persoane care nu sunt cetățeni ai țării, amintește Times of Israel.

Beneficiarul fondurilor va fi supus procedurilor legale, iar concluziile anchetei urmează să fie prezentate președintelui Comisiei Electorale Centrale, Noam Sohlberg, până la sfârșitul acestei săptămâni. Potrivit Channel 12, această presupusă finanțare nu ar fi putut, în orice caz, să influențeze rezultatele scrutinului.

Într-o altă evoluție a acestui scandal, liderul partidului Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, a acuzat luni formațiunile Ra’am și "Lista Comună" că au primit sprijin din partea Autorității Palestiniene.

După aceste acuzații, Shin Bet a confirmat că verifică dacă Autoritatea Palestiniană a trimis fonduri partidelor arabe.

Rămâne momentan neclar dacă astfel de fonduri au fost, într-adevăr, transferate, în ce cuantum și în ce scop, precizează Channel 12.

Alegerile din Israel au fost confirmate drept corecte

În urma scrutinului legislativ din Israel pentru cel de-al 26-lea Knesset, desfășurat pe 27 octombrie 2026, Comisia Electorală Centrală a publicat rezultatele finale, care confirmă un impas politic major: niciunul dintre marile blocuri politice nu a reușit să adune majoritatea de 61 de mandate necesară pentru a guverna.

Blocul de dreapta al premierului în funcție Benjamin Netanyahu a obținut 53 de mandate, Blocul Opoziției, condus de Gadi Eisenkot, a întrunit 48 de mandate iar partidele arabe din coaliția "Lista Comună" au câștigat 19 mandate.

Scrutinul a consemnat o participare de 77,9%, cea mai ridicată prezență la vot din ultimele decenii. Schimbarea majoră de pe harta electorală a fost determinată de prezența masivă a comunității arabe la urne (peste 76%).

După ce a pierdut majoritatea, Benjamin Netanyahu și partidul său, Likud, au lansat acuzații vehemente, susținând că "alegerile au fost furate" prin fraude masive orchestrate de partidele arabe.

Însă președintele Comisiei Electorale Centrale a comunicat duminică, 1 noiembrie, că rezultatele sunt valide și rămân definitive. Poliția și serviciul de securitate internă, Shin Bet, au precizat că nu există dovezi clare de fraudă sistemică. A fost, totuși, deschisă o anchetă pentru a fi examinate neregulile reclamate.

Ce urmează după alegerile din Israel

Conform calendarului electoral, rezultatele oficiale finale urmează să îi fie prezentate miercuri președintelui Isaac Herzog. Acesta se va consulta apoi cu liderii tuturor partidelor pentru a desemna persoana care va primi mandatul de a forma o coaliție de guvernare.

Matematica parlamentară arată că opoziția condusă de Gadi Eisenkot ar putea strânge o majoritate de 67 de locuri doar dacă se aliază cu partidele arabe, o opțiune complicată din punct de vedere ideologic și exclusă inițial în campanie.

Dacă negocierile de formare a unei majorități vor eșua, organizarea unui nou scrutin anticipat devine inevitabilă.