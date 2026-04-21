Cea mai mare creștere de cheltuieli militare în SUA, după al WWII. Însă bugetul Apărării pe 2027 nu alocă bani pentru războiul din Iran

2 minute de citit Publicat la 20:00 21 Apr 2026 Modificat la 20:00 21 Apr 2026

Avioane militare survolează portavionul american USS George Washington. Bugetul pe care Pentagonul îl solicită Congresului în 2027 marchează cea mai mare creștere anuală de cheltuieli după al Doilea Război Mondial. Foto: Getty Images

Pentagonul a dezvăluit, marți, mai multe detalii despre bugetul de apărare, în valoare de 1,5 trilioane de dolari, solicitat de președintele Donald Trump pentru anul fiscal 2027.

Este, de departe, cea mai mare creștere anuală a cheltuielilor pentru apărare din perioada de după cel de-al Doilea Război Mondial, potrivit Agerpres, care citează Reuters.

Pentagonul a creat o categorie pe care o numește "priorități prezidențiale". Aceasta include sistemul de apărare antirachetă "Golden Dome", atingerea supremației în domeniul dronelor, Inteligența Artificială și infrastructura de date, precum și baza industrială de apărare.

Trump a cerut anul trecut Congresului un buget de apărare națională în valoare de 892,6 miliarde de dolari.

Ulterior, a solicitat alte 150 de miliarde, ceea ce a ridicat valoarea totală a bugetului la peste 1 trilion de dolari pentru prima dată în istoria americană.

Bugetul militar al SUA prevede cea mai mare comandă de nave din 1962 încoace. Se va numi "Flota de aur"

Pentru construcția navală, sunt prevăzute peste 65 de miliarde de dolari pentru achiziționarea a 18 nave de război și a 16 nave de sprijin construite de General Dynamics și Huntington Ingalls Industries, ca parte a inițiativei "Flota de Aur".

Este cea mai mare comandă în domeniul construcțiilor navale din 1962, au declarat oficialii implicați.

De asemenea, construcția bugetară pentru apărare prevede creșterea achizițiilor de avioane F-35, produse de Lockheed Martin, la 85 de unități pe an. Ar urma să fie alocate 102 miliarde de dolari pentru cumpărarea de avioane, precum și pentru cercetare și dezvoltare, ceea ce reprezintă o creștere de 26% față de anul precedent.

Dezvoltarea sistemelor de nouă generație, precum avionul de vânătoare F-47 al Boeing, este, de asemenea, o prioritate. Alte 6,1 miliarde de dolari ar urma să finanțe bombardierul B-21 al Northrop Grumman.

Bugetul militar al SUA prevede cele mai mari investiții din istorie în drone și tehnologii anti-drone

Referitor la aparatele fără pilot, oficiali spun că cererea de finanțare reprezintă cea mai mare investiție în drone de atac și tehnologie anti-drone din istoria SUA.

Proiectul de buget alocă 53,6 miliarde de dolari pentru platforme autonome și logistică destinate să fie utilizate în zone de război, precum și 21 de miliarde de dolari pentru muniții, tehnologii anti-drone și sisteme avansate.

Grupul pentru războiul autonom de apărare din cadrul Pentagonului a preluat efectiv inițiativa anterioară privind dronele "Replicator".

Construcția financiară implică, de asemenea, achiziții publice multi-anuale pentru mai multe programe de muniții.

Trump vrea să crească soldele militarilor. Bugetul nu prevede bani pentru războiul cu Iranul

Se are în vedere și o majorare salarială orientată în special către soldații de rang inferior, care vor beneficia de o creștere a remunerației cu 7%, în timp ce comandanții lor vor beneficia de o creștere cu 6%, iar gradele superioare, cu 5%.

Bugetul propune, de asemenea, extinderea personalului militar cu 44.000 de membri în anul fiscal 2027, în timp ce pe anul fiscal în curs este prevăzută o suplimentare a trupelor cu 20.000 de persoane.

Bugetul nu include însă fonduri destinate conflictului cu Iranul.

Un înalt oficial al Pentagonului a declarat că, având în vedere calendarul procesului de alocare a fondurilor, va fi probabil necesară o cerere de buget suplimentară pentru a acoperi costurile operaționale pe termen scurt și necesitățile de reaprovizionare generate de conflict.