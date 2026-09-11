Cea mai mare mină de fier din lume "înghite" un oraş din Suedia. Autorităţile mută părţi din Kiruna, inclusiv o biserică de 672 de tone

Autorităţile mută părţi din Kiruna, inclusiv o biserică de 672 de tone. Sursa foto: Profimedia

Cea mai mare mină de minereu de fier din lume "înghite" un întreg oraș arctic din Suedia şi obligă localnicii să-și strângă lucrurile și să se mute, după ce solul a cedat. A fost relocată inclusiv o biserică de 672 de tone, notează Space Daily.

Mutarea bisericii a durat două zile și a inclus o pauză zilnică pentru „fika", tradiționala pauză suedeză de cafea de după-amiază, întrucât unele tradiții primează în fața programărilor inginerești.

Un singur operator a ghidat întreaga clădire cu ajutorul unei console portabile pe parcursul a aproximativ 12 ore de deplasare, urmând un traseu a cărui pregătire a necesitat luni de muncă din partea echipelor implicate.

O șosea principală a fost lărgită de la 9 la 24 de metri, iar un viaduct a fost demontat pentru a face loc unei noi intersecții. Compania minieră de stat LKAB, care a finanțat întreaga operațiune, estimează greutatea bisericii la 672,4 tone și lățimea acesteia la 40 de metri. Mii de oameni au înfruntat vântul pentru a privi cum o clădire face singurul lucru pe care construcțiile de acest tip nu sunt menite să îl facă vreodată.

Antreprenorul norvegian Veidekke a construit drumul pe care a fost deplasată biserica, precum și fundațiile care o așteptau la capătul traseului. Aceasta nu a fost prima construcție care a parcurs drumul respectiv. Până în luna iulie, agenția AP numărase deja 25 de clădiri ridicate pe grinzi și transportate spre est, în timp ce alte 16 așteptau la rând în spatele acestora.

De ce s-a surpat pământul

Sub oraș se află cea mai mare mină subterană de minereu de fier de pe planetă. White Arkitekter, biroul de arhitectură care a elaborat planul general pentru noul oraș, descrie extracția zilnică drept echivalentul a șase Turnuri Eiffel ca volum de minereu și menționează că două treimi dintre locuitorii din Kiruna depind de această mină pentru a-și câștiga existența.

Lucrările de excavare au început în 1910. Biserica a fost finalizată doi ani mai târziu, un dar din partea companiei, și a fost construită pe un deal, astfel încât credincioșii să poată privi peste orașul ridicat, la rândul său, de aceeași companie.

Dacă se extrage o cantitate suficientă de rocă de sub o anumită zonă, roca de deasupra crapă, se lasă și coboară spre golul format. În prezent, echipele lucrează la un nivel principal situat la o adâncime de 1.365 de metri, iar efectele la suprafață sunt vizibile de ani de zile sub forma unor pereți crăpați și a unor drumuri deformate. În 2004, compania LKAB a informat municipalitatea că centrul localității va trebui mutat spre est, întrucât singura alternativă era încetarea activității miniere.

Cât costă relocarea centrului

Propriile calcule ale companiei indică limpede amploarea operațiunii. LKAB estimează că sunt afectate cel puțin 3.000 de locuințe, 6.000 de locuitori trebuie să se mute, iar în calea proiectului se află clădiri cu o suprafață totală de 450.000 de metri pătrați – aproximativ o treime din centrul orașului fiind situată în zona vizată.

Noul centru urban a fost inaugurat în septembrie 2022. Potrivit France 24, numai mutarea bisericii a costat 500 de milioane de coroane, adică aproximativ 52 de milioane de dolari americani.

Între timp, LKAB a anunțat extinderea zonei afectate, ceea ce înseamnă că, în următorul deceniu, încă 6.000 de persoane și 2.700 de locuințe vor fi incluse în procesul de relocare. CNBC estimează costurile totale ale companiei pentru compensații în această perioadă la 2,4 miliarde de dolari.

Nu totul se rezumă însă la pierderi. Institution of Civil Engineers consideră relocarea drept o oportunitate rară de a reproiecta orașul de la zero: un centru mai dens, conceput astfel încât să beneficieze de o bună iluminare pe durata lungii perioade de întuneric polar, 3.000 de locuințe noi și străzi dispuse astfel încât nimeni să nu locuiască la o distanță mai mare de trei străzi de zonele naturale deschise.

Aceeași analiză notează, totodată, că procesul de reconstrucție i-a afectat pe crescătorii de reni din comunitatea sami, care exploatau aceste terenuri cu mult înainte de sosirea LKAB.

Locuitorii care nu pot fi urcați în remorci

Lars-Marcus Kuhmunen conduce Gabna, comunitatea sami de crescători de reni ale căror păşuni au fost deja fragmentate de mină, de calea ferată și de oraș. El a afirmat că o nouă mină la zăcământul Per Geijer ar însemna sfârșitul creșterii renilor în forma sa actuală, deoarece minereul se află chiar sub ultima trecere îngustă pe care turmele sale o folosesc pentru a circula între pășunile sezoniere.

Per Geijer este motivul pentru care calculele se schimbă continuu. Un raport al Institutului de Mediu din Stockholm (Stockholm Environment Institute), citat de ArcticToday, a concluzionat că proiectul implică un risc semnificativ de încălcare a drepturilor membrilor comunității indigene sami, potrivit cercetătorului principal Rasmus Kløcker Larsen.

Aceasta este evaluarea unui institut, nu o hotărâre judecătorească, iar procesul de autorizare mai are ani buni până la finalizare. Zăcământul conține 1,2 miliarde de tone de resurse minerale, inclusiv 2,2 milioane de tone de oxizi de pământuri rare; din acest motiv, Uniunea Europeană l-a clasificat drept strategic pentru reducerea dependenței de aprovizionarea din China.

Din păcate, renii nu pot fi redirecționați printr-o simplă notificare scrisă.

Unde a ajuns biserica

Primăria cu formă circulară, proiectată de Henning Larsen, devine punctul de reper al nucleului urban relocat, iar biserica urmează să se redeschidă la noua sa adresă, situată între cimitir și noul centru al orașului, în anul 2026. Porțiuni din zidul de piatră care împrejmuia vechiul amplasament vor fi mutate pentru a completa noul ansamblu.

Locul unde se afla inițial construcția va deveni un parc specific orașelor miniere, păstrat ca spațiu verde liniștit până când terenul de dedesubt va fi necesar. În acel moment, zona va fi împrejmuită, iar parcul va avea aceeași soartă ca restul cartierului.

Kiruna a ajuns să stăpânească foarte bine o abilitate aparte: aceea de a trata permanența ca pe o problemă de logistică însoțită de un buget. Grinzi, cricuri, 224 de roți, un panou de comandă și o pauză de cafea. O biserică poate fi ridicată pe o platformă și transportată pe șosea. Un traseu de migrație, nu.