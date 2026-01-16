„Cea mai periculoasă muncă de pe internet”. Moderatori TikTok concediați în Marea Britanie au dat compania în judecată

Moderatorii TikTok acuză compania de social media de practici „opresive și intimidante” de spargere a sindicatelor, după ce sute de angajați din Marea Britanie au fost concediați, procesul începând chiar înaintea votului privind formarea unui sindicat, relatează The Guardian.

Aceștia intenționau să creeze o structură de negociere colectivă pentru a se proteja de costurile personale ale verificării conținutului extrem și violent și susțin că TikTok se face vinovată de concediere abuzivă și de încălcarea legislației privind sindicatele.

Aproximativ 400 de moderatori din Londra au fost concediați înainte de Crăciun, într-un proces declanșat cu o săptămână înainte ca votul pentru constituirea sindicatului să aibă loc.

TikTok, care are aproximativ 30 de milioane de utilizatori lunari în Marea Britanie, respinge ferm acțiunea juridică depusă la un tribunal al muncii în numele a trei foști angajați, calificând-o drept „nefondată”.

Compania susține că disponibilizările au făcut parte dintr-o restructurare globală, care a vizat posturi din Marea Britanie, Asia de Sud și Asia de Sud-Est, pe fondul utilizării tot mai intense a inteligenței artificiale pentru eliminarea automată a postărilor care încalcă regulile platformei. Potrivit TikTok, 91% din conținutul problematic este eliminat în prezent automat.

John Chadfield, responsabil național pentru lucrătorii din domeniul tehnologiei în cadrul Communication Workers Union, care a reprezentat aproximativ 250 dintre moderatorii afectați, a declarat despre acțiunea în instanță: „Aceasta înseamnă tragerea TikTok la răspundere pentru spargerea sindicatelor”.

„Moderatorii de conținut au cea mai periculoasă muncă de pe internet. Sunt expuși materialelor cu abuz sexual asupra copiilor, execuțiilor, războiului și consumului de droguri. Rolul lor este să se asigure că acest conținut nu ajunge la cei 30 de milioane de utilizatori lunari ai TikTok. Este o muncă extrem de solicitantă și prost plătită. Ei au vrut să aibă un cuvânt de spus în fluxurile de lucru și mai mult control asupra modului în care mențin platforma sigură. Spuneau că li se cere să facă prea mult, cu resurse prea puține”, a adăugat el.

„Aceste schimbări au făcut parte dintr-o reorganizare globală mai amplă, pe măsură ce ne adaptăm modelul operațional global pentru siguranță și încredere, beneficiind de progresele tehnologice pentru a maximiza în continuare siguranța utilizatorilor noștri”, a declarat un purtător de cuvânt al TikTok.

Conflictul a început în august 2025, când sindicatul se pregătea să organizeze un vot în rândul câtorva sute de moderatori TikTok și agenți de asigurare a calității din echipa de încredere și siguranță, responsabili cu verificarea postărilor în raport cu regulile platformei, inclusiv a conținutului traumatic procesat într-un ritm accelerat.

Potrivit acțiunii în justiție, TikTok a anunțat atunci o restructurare care a pus în pericol locurile de muncă ale membrilor viitoarei structuri de negociere colectivă.

Rosa Curling, codirector executiv al organizației non-profit pentru justiție tehnologică Foxglove, care susține acțiunea, a descris tratamentul aplicat moderatorilor drept „scandalos”.

Ea a afirmat că, „prin concedierea unor lucrători esențiali pentru siguranță, compania pune utilizatorii platformei în pericol”, adăugând: „TikTok și-a clarificat poziția: spargerea sindicatelor și călcarea în picioare a legislației muncii sunt prioritare – siguranța utilizatorilor, inclusiv a milioanelor de copii, și bunăstarea lucrătorilor esențiali pentru siguranță vin pe ultimul loc. Sperăm ca tribunalul muncii să îi oblige să schimbe direcția”.

Potrivit TikTok, utilizarea tot mai frecventă a inteligenței artificiale a redus expunerea moderatorilor la conținut grafic cu 76% în ultimul an.

„Acest caz reprezintă un exemplu important despre cum indivizii care acționează împreună pot face față puterii marilor companii din tehnologie și, mai ales, despre cum paravanul economiilor de cost atribuite inteligenței artificiale nu ar trebui să ascundă problemele reale de siguranță”, a declarat Michael Newman, partener la firma de avocatură Leigh Day.