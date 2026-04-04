„Cuțitele elvețiene ale armatei”: Cine sunt parașutiștii-salvatori, trimiși să recupereze pilotul american doborât deasupra Iranului

Militari din trupele speciale ale Aviației SUA, specializați în misiuni de căutare-salvare. Foto: US Air Force/Facebook

După doborârea unui avion de luptă F-15 al aviației SUA deasupra Iranului, oficialii Pentagonului au confirmat că un membru al echipajului a fost „salvat de forțele americane”. Concomitent, în prezent se desfășoară o operațiune de căutare a celui de-al doilea membru al echipajului aeronavei doborâte. Aceasta e cea mai recentă astfel de operațiune în care e implicată o unitate specială de „parașutiști-salvatori” a forțelor aeriene americane, notează BBC.

Unitatea respectivă este una CSAR (acronim de la Combat Search and Rescue - Căutare și Salvare prin Luptă). Aceste operațiuni militare, de infiltrare în teritoriu inamic pentru recuperarea unui pilot prăbușit sunt considerate a fi unele dintre cele mai dificile și complexe.

Aceste forțe speciale ale Aviației sunt de regulă desfășurate de timpuriu în zonele de conflict, tocmai pentru a acționa în eventualitatea în care un avion e doborât deasupra teritoriului inamic.

Misiunile CSAR sunt executate prin infiltrări cu elicopterele și beneficiază de sprijinul mai multor aeronave (avioane-cisternă pentru realimentare în zbor, avioane de atac, de supraveghere etc.).

O operațiune precum cea a căutării pilotului doborât deasupra Iranului ar putea implica cel puțin 24 de parașutiști salvatori îmbarcați în elicoptere Black Hawk, a declarat pentru CBN News, un fost comandant al unei astfel de unități.

„A spune că o astfel de misiune e înspăimântătoare și teribil de periculoasă e puțin spus”, a declarat militarul american. „Dar, ei pentru asta se antrenează, pentru a acționa oriunde în lume. Sunt cunoscuți drept cuțitele (bricegele) elvețiene ale Forțelor Aeriene”.

O înregistrare video verificată de BBC arată elicoptere militare americane și cel puțin o aeronavă de realimentare în zbor deasupra provinciei Kuzestan din Iran.

Additional footage from earlier today of a U.S. Air Force HC-130J “Combat King II” Combat Search and Rescue (CSAR) Aircraft, accompanied by 2 MH-60G “Pave Hawk” Combat Search and Rescue (CSAR) Helicopters, flying over populated areas in the countryside of Southern Iran while… pic.twitter.com/1kI3c26baU — OSINTdefender (@sentdefender) April 3, 2026

Misiunile de salvare-recuperare sunt mereu sub presiunea timpului, deoarece, concomitent și forțele inamice desfășoară și ele trupe în același scop, pentru capturarea pilotului sau membrului echipajului doborât.

Un fost specialist în cadrul trupelor speciale ale Marinei SUA a explicat pentru BBC că prioritatea unei echipe CSAR este de a „căuta semne de viață”.

„Pleacă de la ultimul punct unde știu că se afla respectiva persoană și apoi extind căutările în baza unui calcul legat de viteza cu care acea persoană se poate deplasa, în diferite situații. Acum vorbim de teren extrem de dificil”, a explicat specialistul din trupele speciale despre modul în care parașutiștii-salvatori încearcă să îl găsească pe militarul american doborât deasupra Iranului