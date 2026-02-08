Cehia intenționează să interzică accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Prim-ministrul ceh, Andrej Babis, şi-a exprimat pentru prima dată sprijinul pentru interzicerea accesului la reţelele sociale pentru copiii sub 15 ani, relatează dpa, citată de Agerpres. „Sunt de acord. Trebuie să ne protejăm copiii”, a declarat Babis.

Mai multe ţări europene iau în considerare interzicerea accesului copiilor la rețelele sociale, după ce Australia a deschis calea şi a introdus o astfel de măsură la sfârşitul anului trecut.

Potrivit ministrului industriei ceh, Karel Havlicek, guvernul de la Praga îşi propune să ia o decizie cel târziu până la sfârşitul anului. Ministrul sporturilor, Boris Stastny, a scris pe Twitter că e de preferat ca cei mici să practice sporturi şi să meargă la locul de joacă, şi nu să stea în faţa telefonului sau a calculatorului.

Din decembrie, o coaliţie formată din partidul populist de dreapta ANO (DA) al lui Babis şi două partide de extremă dreapta guvernează la Praga. Criticii au avertizat asupra restricţiilor privind drepturile fundamentale şi a unei ameninţări la adresa vieţii private. Limitele de vârstă pentru reţelele sociale au fost un subiect fierbinte de discuţie în ultima perioadă.

Australia este un pionier în acest sens. Din 2025, în această ţară, copiii şi adolescenţii sub 16 ani nu mai au voie să aibă conturi pe aceste platforme. Scopul este de a proteja tinerii de riscuri precum hărţuirea în spaţiul cibernetic, consumul problematic şi conţinutul tulburător.

Adunarea Naţională franceză a votat recent pentru interzicerea utilizării reţelelor sociale de către copiii şi adolescenţii sub 15 ani. Propunerea trebuie încă votată în Senat, camera superioară a parlamentului francez.