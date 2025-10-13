Cel mai bătrân președinte din lume tocmai a candidat pentru un nou mandat. Va împlini 99 de ani în funcția de președinte

Paul biya cel mai în vârstă președinte din lume vrea un nou mandat. Foto: Hepta

Cetățenii din Camerun au votat duminică pentru a decide dacă Paul Biya, cel mai în vârstă președinte din lume, își va prelungi mandatul cu încă șapte ani. Liderul african conduce țara de peste patru decenii și se confruntă cu o opoziție tot mai puternică, relatează CNN.

Analiștii politici se așteaptă ca Paul Biya, în vârstă de 92 de ani, să câștige alegerile prezidențiale. Dacă va reuși, își va încheia noul mandat la aproape 100 de ani. El conduce Camerunul din 1982, după demisia primului președinte al țării, Ahmadou Ahidjo, și a fost declarat învingător la toate cele șapte alegeri de până acum.

Deși imaginea sa rămâne puternică, tot mai multe voci susțin că popularitatea lui Paul Biya se erodează. Liderul își petrece o mare parte din timp în Europa, în timp ce administrarea zilnică a țării este preluată de apropiați și membri ai familiei.

Dr. Benjamin Akih, profesor la Universitatea Syracuse, consideră că opoziția ar putea profita de vârsta președintelui. „Domnul Biya este cel mai slab candidat pe care partidul său îl putea propune. Țara se află într-o situație dificilă după 43 de ani de conducere”, a declarat acesta.

La lansarea candidaturii sale, Paul Biya a spus că nu își poate abandona misiunea „într-un moment în care provocările sunt tot mai mari”, invocând contextul regional și tensiunile internaționale. Președintele se confruntă cu nouă contracandidați, printre care foști miniștri și membri ai partidului său. Printre aceștia se numără Issa Tchiroma Bakary, fost ministru al muncii, și Bello Bouba Maigari, fost ministru al turismului.

Liderul statului din Camerun a votat în capitala Yaounde și a refuzat să comenteze rezultatul până la anunțarea oficială. Rezultatele finale sunt așteptate la sfârșitul lunii.

Opoziția acuză nereguli și riscul de fraudă. Joshua Osih, lider al Frontului Social-Democrat, a declarat pentru Associated Press că votul multiplu și lipsa de transparență fac imposibile alegeri libere și corecte.

În Camerun, scrutinul are un singur tur, iar candidatul cu cele mai multe voturi este declarat câștigător. Tinerii alegători cer schimbare. O tânără de 34 de ani din Yaounde spune că nu l-a votat pe paul Biya și îl acuză de costul ridicat al vieții și de starea deficitară a infrastructurii. „Totul este distrus. Vreau o schimbare, chiar dacă nu am încredere deplină în sistem”, a spus ea.

În nordul țării, președintele a promis investiții și locuri de muncă, încercând să recâștige sprijinul electoratului. Regiunea, una dintre cele mai sărace, are o pondere semnificativă în votul național și este influențată de candidații opoziției.

Camerunul se confruntă însă cu probleme profunde. În vest, violențele dintre separatiștii anglofoni și forțele guvernamentale continuă. În nord, gruparea Boko Haram atacă în mod constant orașele de frontieră. Conform datelor ONU, aproape jumătate dintre locuitorii Camerunului trăiesc sub pragul sărăciei, iar accesul la educație și servicii medicale rămâne limitat.

Aproximativ opt milioane de alegători au fost așteptați la urne, inclusiv cetățeni aflați în străinătate. Cu o populație de peste 29 de milioane, majoritatea tineri, Camerunul rămâne o țară în care speranța de schimbare se lovește de realitatea unui regim care nu pare dispus să plece de la conducerea țări.













