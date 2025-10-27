Cel mai bătrân președinte din lume tocmai a câștigat din nou alegerile. La 92 de ani, Paul Biya își începe al optulea mandat

Președintele Camerunului, Paul Biya, la secția de votare, pe 13 octombrie 2025. Sursa foto: Hepta/ Abaca Press/ Xinhua/

Paul Biya a fost reales pentru al optulea mandat de președinte al Camerunului, a anunțat luni Consiliul Constituțional de la Yaounde, conform agenției Reuters, citată de Agerpres. Președintele și-a asigurat astfel funcția până aproape de vârsta de 100 de ani.

Biya are acum 92 de ani, este șef al statului din 1982 și controlează ferm puterea. Acesta a impus în 2008 eliminarea limitării mandatelor prezidențiale și a fost reales de fiecare dată cu avansuri confortabile.

Anul acesta, cel mai puternic contracandidat la președinție a fost Issa Tchiroma Bakary, fost purtător de cuvânt al guvernului și ministrul al muncii, în vârstă de 79 de ani, desprins de sub conducerea lui Biya anul acesta.

Campania lui a atras mulți manifestanți și a fost sprijinită de o coaliție de partide de opoziție și grupuri civice.

Figură controversată a politicii Africii contemporane: Cine este Paul Biya

Paul Biya, dincolo de titlul său de președinte al Camerunului, este una dintre cele mai enigmatice și controversate figuri politice ale Africii contemporane. Născut la 13 februarie 1933, în satul Mvomeka’a din sudul țării, Biya provine dintr-o familie modestă, dar a urmat un parcurs academic impresionant.

După studiile din Franța, la prestigioase instituții precum Sciences Po și Universitatea din Paris, s-a întors în Camerun, unde a început o carieră de funcționar și tehnocrat în aparatul de stat. Ambiția și discreția sa l-au propulsat rapid: a devenit șef de cabinet al președintelui Ahmadou Ahidjo, apoi secretar general al președinției, iar în cele din urmă prim-ministru.

În 1982, după demisia neașteptată a lui Ahidjo, Paul Biya a fost ales președinte. De atunci, a rămas neclintit la conducerea Camerunului timp de peste patru decenii, un record care îl plasează printre cei mai longevivi lideri din lume.

Stilul său de guvernare este adesea descris ca fiind autocratic, marcat de o centralizare extremă a puterii și de un control atent asupra instituțiilor statului. În același timp, Biya este renumit pentru tăcerea și absențele sale îndelungate - petrecând luni întregi în Elveția, de unde, potrivit criticilor, își conduce țara de la distanță.

Pentru susținătorii săi, Paul Biya este simbolul stabilității într-o regiune marcată de conflicte și schimbări bruște de regim. Ei văd în el un lider prudent, care a reușit să mențină unitatea Camerunului într-un context etnic și cultural extrem de divers. Pentru adversarii săi, însă, el reprezintă imaginea stagnării și a unei puteri care refuză să lase loc noilor generații. Regimul său a fost frecvent acuzat de corupție, manipularea alegerilor și limitarea libertății presei.

În plan personal, Biya este căsătorit cu Chantal Biya, o primă doamnă faimoasă pentru aparițiile sale extravagante și implicarea în acțiuni caritabile. Cei doi formează un cuplu emblematic, dar și controversat, adesea criticat pentru stilul de viață luxos și distanța față de realitățile cotidiene ale camerunezilor.