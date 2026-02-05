„Cel mai grav scenariu”. Cum arată lumea fără limite nucleare, după ce SUA și Rusia au rămas fără ultimul tratat de control

Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Expirarea, joi, a ultimului tratat nuclear rămas în vigoare între Statele Unite și Rusia a alimentat temerile legate de o posibilă cursă a înarmării nucleare. Pentru prima dată în ultimele decenii, cele două mari superputeri nucleare rămân fără limite asupra arsenalelor lor, scrie CNN.

„Cel mai grav scenariu este acela în care situația scapă de sub control și apoi un incident, fie el imprevizibil sau previzibil, declanșează un conflict care escaladează rapid într-un conflict nuclear”, a declarat Thomas Countryman, fost subsecretar de stat interimar pentru controlul armamentelor și securitate internațională.

Există însă și experți care susțin că limitările impuse de tratatul New START erau depășite și restrângeau inutil SUA, mai ales în contextul în care China își extinde arsenalul nuclear.

Tratatul istoric a intrat în vigoare în februarie 2011. Acesta limita ambele state la 1.550 de focoase nucleare desfășurate; 700 de rachete balistice intercontinentale, rachete balistice lansate de pe submarine și bombardiere grele echipate pentru transportul armelor nucleare; precum și 800 de lansatoare „desfășurate și nedefășurate”. Documentul impunea limite și asupra armelor nucleare intercontinentale rusești capabile să atingă teritoriul SUA.

Criticii tratatului, printre care și președintele Donald Trump, au subliniat că acesta nu includea China, care își extinde rapid arsenalul nuclear și ar putea ajunge la aproximativ 1.500 de focoase nucleare până în 2035, dacă își menține ritmul actual de creștere, potrivit unui raport al Pentagonului din 2022.

Inițial, tratatul a fost încheiat pentru o perioadă de 10 ani. În 2021, SUA și Rusia au convenit să îl prelungească pentru încă cinci ani, până la 4 februarie 2026.

Acordul nu mai putea fi prelungit din nou, însă cele două state ar fi putut conveni să continue să respecte limitele stabilite. Îngrijorările privind viitorul controlului armamentelor – domeniu în care SUA și Rusia au cooperat timp de decenii – apar în contextul în care Trump a promis anul trecut că SUA vor relua testele nucleare, deși nu au existat pași concreți în această direcție.

În septembrie, anul trecut, președintele rus Vladimir Putin a propus prelungirea acordului pentru încă un an. La acel moment, Trump a declarat că propunerea „sună ca o idee bună pentru mine”.

În ultimele săptămâni însă, Trump a părut mai puțin preocupat de expirare, afirmând pentru New York Times: „Dacă expiră, expiră. Vom face un acord mai bun”.

Miercuri, secretarul de stat Marco Rubio a sugerat că SUA nu vor accepta menținerea limitelor tratatului, invocând dorința lui Trump de a negocia un acord nuclear între SUA, Rusia și China.

„Președintele a fost clar în trecut că, pentru a avea un control real al armamentelor în secolul XXI, este imposibil să faci ceva care să nu includă China, având în vedere stocul lor vast și în creștere rapidă”, a spus el.

Beijingul a respins constant ideea unor negocieri trilaterale, atât în discuții private, cât și public.

„O abordare eronată și regretabilă”

Ministerul rus de Externe a transmis, miercuri, că nu a primit niciun răspuns din partea administrației Trump și că declarațiile publice ale oficialilor americani indică faptul că „ideile noastre au fost lăsate deliberat fără răspuns”.

„Această abordare pare eronată și regretabilă”, se arată în comunicat.

Ministerul a precizat că, „în circumstanțele actuale”, cele două țări „nu mai sunt legate de nicio obligație sau declarație simetrică în contextul Tratatului, inclusiv de prevederile sale esențiale, și sunt, în principiu, libere să își aleagă următorii pași”.

„Președintele Trump a vorbit în repetate rânduri despre amenințarea pe care armele nucleare o reprezintă pentru lume și a indicat că ar dori să mențină limite asupra armelor nucleare și să implice China în discuțiile privind controlul armamentelor”, a declarat un oficial al administrației Trump pentru CNN.

„Președintele va decide calea de urmat în privința controlului armamentelor nucleare, pe care o va clarifica în calendarul său”, a adăugat oficialul.

Mulți experți consultați de CNN au afirmat că nu este în interesul securității naționale a SUA să lase limitele New START să expire și că ar fi logică menținerea lor temporară.

„Nu avem niciun beneficiu dintr-o cursă a înarmării costisitoare și ineficientă. Nu avem niciun beneficiu din lipsa de predictibilitate și transparență în a ști ce face programul nuclear rus. Nu avem niciun beneficiu din potențiale erori de comunicare sau de calcul generate de lipsa informațiilor”, a declarat Paul Dean, fost adjunct al secretarului de stat pentru controlul armamentelor, descurajare și stabilitate.

Rămâne de văzut cum va reacționa administrația Trump la expirarea tratatului. Foști oficiali și experți spun că SUA ar putea încărca mai multe focoase nucleare, inversând măsurile adoptate anterior pentru a respecta limitele tratatului.

Unii specialiști susțin că o astfel de acțiune ar fi necesară pentru a liniști aliații care ar putea fi tentați să își dezvolte propriile arsenale nucleare.

„Dacă oamenii sunt îngrijorați de faptul că Rusia și China își măresc arsenalele, ar fi trebuit să fie îngrijorați acum un deceniu, când ele își extindeau deja arsenalele, iar SUA dădea dovadă de reținere”, a precizat Heather Williams, director pentru probleme nucleare la CSIS. „Dacă nu arătăm hotărâre nucleară, aliații noștri se vor întreba dacă SUA vor veni în ajutorul lor sau dacă trebuie să își dezvolte propriile programe nucleare”.

SUA ar putea fi lăsate „în urmă”

O reacție rapidă din partea Rusiei este probabilă dacă SUA decid să își extindă arsenalul dincolo de limitele tratatului.

Rose Gottemoeller, fost negociator-șef al SUA pentru New START, a declarat că cel mai grav scenariu ar fi o campanie rapidă a Rusiei de încărcare a unor focoase suplimentare „care, practic, ne lasă în urmă în timp ce noi încercăm încă să ne organizăm, iar chinezii continuă să își consolideze constant forțele”.

Ea a precizat că SUA ar putea beneficia de o prelungire cu un an a limitelor, deoarece țara „nu este pregătită imediat să intre în grabă în ceva”.

„Avem de muncă, de planificat și de pregătit”, a afirmat ea, menționând că ar fi nevoie de timp pentru a reveni asupra modificărilor aduse submarinelor și bombardierelor pentru a respecta tratatul.

Potrivit acesteia, Rusia este mult mai bine pregătită pentru a încărca rapid rachetele.

„Au linii active de producție de focoase, precum și linii active pentru alte componente aferente sistemelor lor de rachete, ceea ce le permite să le încarce rapid”, a spus Gottemoeller. „Știm că au această capacitate industrială disponibilă, iar noi nu o avem”.

Ea a mai subliniat că o prelungire de un an ar putea reprezenta o „victorie diplomatică ușoară” pentru Trump și că ar oferi SUA timp să se pregătească pentru provocarea chineză.

Alți experți contestă însă beneficiile unei prelungiri.

Matthew Kroenig, vicepreședinte și director al Scowcroft Center for Strategy and Security din cadrul Atlantic Council, a declarat pentru CNN că nu consideră că respectarea limitelor este în interesul SUA.

„În teorie, este bine să existe limitări, dar scopul principal al armelor nucleare americane este descurajarea războiului nuclear, nu existența tratatelor”, a spus el.

Kroenig a afirmat că China nu mai este în poziția în care se afla la momentul negocierii New START și că limitele actuale nu sunt suficiente pentru a descuraja simultan Moscova și Beijingul.

„China este o superputere aproape egală sau va deveni o superputere nucleară, iar acum avem nevoie de o strategie pentru a descuraja războiul nuclear atât cu Rusia, cât și cu China, având în vedere forța mult mai mare a Chinei”, adaugă acesta.

El a invocat concluziile unei comisii bipartizane privind postura strategică, din octombrie 2023, care a arătat că „dimensiunea și compoziția forței nucleare trebuie să ia în calcul posibilitatea unei agresiuni combinate din partea Rusiei și Chinei”.

„Strategia SUA nu ar trebui să mai trateze forțele nucleare ale Chinei ca pe o amenințare secundară”, se arată în raport.

Trump a urmărit un acord trilateral de control al armamentelor între SUA, Rusia și China în primul său mandat, iar oficialii administrației au încercat constant să implice China în discuții în ultimul an, potrivit unui oficial de rang înalt. Beijingul a refuzat însă în mod constant negocierile care ar limita arsenalul său în creștere.

Au avut loc mai multe discuții informale privind stabilitatea strategică între SUA și China în ultimul an. Un fost oficial implicat în aceste dialoguri a declarat pentru CNN că Beijingul pare mai deschis la discuții generale, chiar dacă evită tema limitărilor arsenalului.

„Acest lucru s-ar putea datora conștientizării tot mai mari a faptului că dimensiunea arsenalului lor nuclear și prăbușirea tuturor acordurilor structurate de control al armamentelor dintre SUA și Rusia i-au plasat într-o lume mai puțin familiară”, a spus fostul oficial.

Totuși, în lipsa unei înțelegeri clare privind ce ar aduce China la masa negocierilor pentru un dialog serios, renunțarea la New START și la un acord intermediar reprezintă un pas riscant, avertizează unii experți.

„Am putea vedea o cursă periculoasă a înarmării în trei între Rusia, SUA și China”, crede Daryl Kimball, director executiv al Arms Control Association, „dar toate acestea ar putea fi evitate sau atenuate prin eforturi diplomatice simple și de bun-simț”.

Deși „expirarea New START nu este primul regres în eforturile globale de reducere a riscurilor”, mai spune Kimball, iar faptul că se produce „în mijlocul abordării de tip buldozer a administrației Trump față de regulile și tratatele internaționale ar putea marca începutul unei noi curse neîngrădite și costisitoare a înarmării între SUA și Rusia, respectiv între SUA și China”.