"Este singurul șarpe care m-a speriat atât de tare". Momentul în care cel mai mare piton descoperit vreodată este capturat, în Florida

Pitonul care are o lungime de aproape șase metri a fost prins în Rezervația Națională Big Cypress, din sudul Floridei, luni dimineață, de către Jake Waleri, vânător din Naples și student la Universitatea de Stat din Ohio.

"Știam că suntem capabili de asta, dar nu știam că se va întâmpla. Anul trecut, eu și vărul meu am prins un șarpe care avea aproape cinci metri lungime și ne-am dat seama că ne putem descurca cu un șarpe de asemenea dimensiuni”, a spus Waleri.

Bărbatul a declarat că prinderea șarpelui a fost un vis devenit realitate, dar și "o nebunie".

"Unul dintre prietenii mei a luat o plasă și a încercat să-i prindă capul în jos, iar noi ne-am dat seama rapid că nu era o strategie câștigătoare. Este singurul șarpe care m-a speriat atât de tare, încât nu am știut ce să fac”, a declarat Waleri, care vânează șerpi din 2020.

What would you do if you saw a 19-foot Burmese python? Watch this Florida man wrestle it to the ground and capture it. https://t.co/gL9GKiqbh4 pic.twitter.com/y8g9T0UK4w