Cel puţin 31 de deţinuţi au murit într-o închisoare din Ecuador, după o posibilă răfuială între bande rivale

Publicat la 08:36 10 Noi 2025

Cel puţin 31 de deţinuţi au murit într-o închisoare din Ecuador. Sursa foto: Profimedia

O revoltă dintr-o închisoare din Ecuador a dus, duminică, la moartea a 31 de deţinuţi. Autoritățile au precizat că 27 dintre condamnaţi au decedat prin asfixiere, iar alţi 4 şi-au pierdut viaţa după confruntările cu forţele de ordine, conform Yahoo News. Totul ar fi plecat de la o posibilă răfuială între bande rivale.

Închisorile ecuadoriene au devenit centre operaționale pentru bande rivale de trafic de droguri, peste 500 de deținuți fiind uciși în luptele dintre grupuri care concurează pentru controlul comerțului lucrativ, dar ilegal.

Incidentul de dimineață a izbucnit în jurul orei 3:00, la închisoarea din Machala, un oraș din sud-vestul țării. Localnicii au putut auzi focuri de armă, explozii și strigăte de ajutor venind din interiorul zidurilor închisorii.

O posibilă răfuială între bande rivale

Autoritatea penitenciară SNAI din Ecuador a emis un comunicat în care spunea că patru persoane au murit în violențele de dimineață, în timp ce 33 de deținuți și un ofițer de poliție au fost răniți.

Echipele de poliție de elită au intrat imediat în închisoare și au recăpătat controlul după izbucnirea revoltei, a declarat agenția. Dar nu a specificat identitățile decedaților și nici nu a confirmat dacă violența a fost un alt caz de lupte între bande.