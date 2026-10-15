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Imagini cu inundațiile uriașe care au lovit Istanbulul. Doi oameni au murit, orașul a fost paralizat

A.N.
2 minute de citit Publicat la 12:36 15 Oct 2026 Modificat la 13:39 15 Oct 2026
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sursa foto: captură video X / Nexta

Primăria Metropolitană a Istanbulului a anunțat că în unele zone ale orașului a plouat cel mai mult din 1985 încoace, scrie Euronews.

Imagini cu inundațiile uriașe care au lovit Istanbulul. Doi oameni au murit, orașul a fost paralizat 1111290
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O ploaie torențială a paralizat o mare parte din Istanbul, inundând locuințe și străzi și provocând moartea a cel puțin două persoane, în timp ce echipele de salvare au lucrat toată noaptea pentru a scoate la adăpost sute de oameni rămași blocați la locurile de muncă, iar trecătorii au sărit, la rândul lor, în ajutorul multor altora.

Ploaia, care a căzut fără întrerupere din noaptea de miercuri până joi, a inundat case și spații comerciale și a acoperit cu apă străzile și pasajele subterane, unde mașinile au rămas blocate, provocând un adevărat haos în traficul celui mai mare oraș al Turciei.

Potrivit presei locale, două persoane și-au pierdut viața în urma intemperiilor. Un copil de 14 ani a murit electrocutat după ce a călcat într-o baltă dintr-un parc din cartierul Fatih, iar o persoană de 34 de ani a alunecat pe un trotuar din cartierul Sarıyer și s-a lovit la cap.

Joi dimineață, ploaia continua să cadă cu putere peste oraș, iar Primăria Metropolitană a Istanbulului a precizat că în unele zone cantitatea de apă a fost cea mai mare înregistrată din 1985 încoace.

Pentru a limita riscurile, prefectura a decis suspendarea cursurilor în școli pe parcursul zilei de joi și trimiterea în concediu a unei părți dintre angajații din sectorul public.

Autoritățile i-au sfătuit pe locuitori să rămână în case și să iasă doar dacă deplasarea este absolut necesară, iar pe cei care locuiesc în apartamente de la subsol i-au îndemnat să înnopteze în altă parte, de teama unor noi inundații. Totodată, circulația motocicletelor a fost interzisă pe toată durata codului de ploi.

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Etichete: Istanbul inundatii morti

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