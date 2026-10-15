Imagini cu inundațiile uriașe care au lovit Istanbulul. Doi oameni au murit, orașul a fost paralizat

sursa foto: captură video X / Nexta

Primăria Metropolitană a Istanbulului a anunțat că în unele zone ale orașului a plouat cel mai mult din 1985 încoace, scrie Euronews.

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O ploaie torențială a paralizat o mare parte din Istanbul, inundând locuințe și străzi și provocând moartea a cel puțin două persoane, în timp ce echipele de salvare au lucrat toată noaptea pentru a scoate la adăpost sute de oameni rămași blocați la locurile de muncă, iar trecătorii au sărit, la rândul lor, în ajutorul multor altora.

?? Terrifying footage from Istanbul, which was literally underwater Heavy downpours battered the city, causing severe flooding. Authorities cancelled school classes and urged residents to stay home unless absolutely necessary. — NEXTA (@nexta_tv) October 15, 2026

Ploaia, care a căzut fără întrerupere din noaptea de miercuri până joi, a inundat case și spații comerciale și a acoperit cu apă străzile și pasajele subterane, unde mașinile au rămas blocate, provocând un adevărat haos în traficul celui mai mare oraș al Turciei.

Potrivit presei locale, două persoane și-au pierdut viața în urma intemperiilor. Un copil de 14 ani a murit electrocutat după ce a călcat într-o baltă dintr-un parc din cartierul Fatih, iar o persoană de 34 de ani a alunecat pe un trotuar din cartierul Sarıyer și s-a lovit la cap.

Joi dimineață, ploaia continua să cadă cu putere peste oraș, iar Primăria Metropolitană a Istanbulului a precizat că în unele zone cantitatea de apă a fost cea mai mare înregistrată din 1985 încoace.

Pentru a limita riscurile, prefectura a decis suspendarea cursurilor în școli pe parcursul zilei de joi și trimiterea în concediu a unei părți dintre angajații din sectorul public.

Autoritățile i-au sfătuit pe locuitori să rămână în case și să iasă doar dacă deplasarea este absolut necesară, iar pe cei care locuiesc în apartamente de la subsol i-au îndemnat să înnopteze în altă parte, de teama unor noi inundații. Totodată, circulația motocicletelor a fost interzisă pe toată durata codului de ploi.