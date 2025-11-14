Cele mai puternice țări din Europa se reunesc la Berlin. Ce urmează să discute „Grupul celor cinci”

<1 minut de citit Publicat la 10:47 14 Noi 2025 Modificat la 10:47 14 Noi 2025

Foto: Profimedia Images

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, găzduieşte, vineri, reuniunea „Grupului celor cinci” la Berlin, la care va participa şi reprezentanta UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas, în vederea unor consultări comune, relatează DPA, citată de Agerpres.

Reuniunea „Grupului celor cinci” va aborda şi problema acordării de ajutor suplimentar Ucrainei, potrivit ministerului apărării german.

Grupul intenţionează să discute ameninţările hibride la adresa ţărilor europene, să evalueze situaţia şi să facă schimb de opinii cu privire la măsurile de apărare. În cadrul acestor discuţii vor fi examinate, de asemenea, măsuri comune pentru consolidarea securităţii şi a industriei de apărare în Europa, conform ministerului.

În afară de Germania, din „Grupul celor cinci” fac parte Franţa, Regatul Unit, Italia şi Polonia, dar la reuniunile în acest format este invitat, de obicei, un oficial din partea Uniunii Europene. Reuniunea marchează împlinirea unui an de la formarea acestui grup, care, în opinia unor analişti, ar prefigura o nouă alianţă europeană.

Formatul „Grupul celor cinci” a apărut în urma victoriei electorale a lui Donald Trump, când apăruseră temeri cu privire la o posibilă dezangajare a SUA în Europa, în scopul consolidării securităţii europene şi a pregătirii ţărilor de pe bătrânul continent în domeniul apărării.