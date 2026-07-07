Celebrii ochelari de soare "aviator" ai lui Macron au apărut şi la Summitul NATO. Presa din Franța vorbește despre un simbol al puterii

Celebrii ochelari de soare "aviator" ai lui Macron au apărut şi la Summitul NATO. Sursa foto: Profimedia

Emmanuel Macron şi-a făcut apariţia la Palatul Prezidențial din Ankara, pentru dineul programat cu ocazia Summitului NATO, purtând celebrii săi ochelari de soare "aviator". Acest accesoriu, care aduce aminte de Tom Cruise în filmul "Top Gun", începe să devină ceva obişnuit la preşedintele francez. Presa din Franţa notează că ochelarii de soare şi-au depăşit utilitatea lor normală, devenind un simbol al puterii, în cazul lui Macron. "Emmanuel Macron să aibă puțină aură de pilot de vânătoare: calm, măiestrie tehnică, o privire care scanează orizontul fără a fi văzută la rândul ei", notează La Depeche.

La fel ca în ianuarie, la Forumul de la Davos, președintele Emmanuel Macron a fost văzut purtând ochelari de soare de "aviator". Și în Siria, în timpul unei călătorii oficiale, ochelarii au fost folosiţi, și pe bună dreptate. Ca și la începutul anului, Emmanuel Macron ar suferi de o problemă oculară care ar putea fi legată de conjunctivită, potrivit unor surse apropiate acestuia.

Pentru a marca revenirea faimoșilor ochelari de soare la sfârșitul lunii iunie, Madame Le Figaro a întrebat mai mulți sociologi despre semnificația unui astfel de accesoriu, purtat de un șef de stat. Pentru Jamil Dakhlia, aceștia aparțin „registrului militar așa cum este tradus în spectacol cinematografic”.

Dincolo de aspectul pur medical, Élodie Mielczareck vede în această alegere de ochelari o modalitate prin care Emmanuel Macron să aibă „puțină aură de pilot de vânătoare: calm, măiestrie tehnică, o privire care scanează orizontul fără a fi văzută la rândul ei”.

Ochelarii lui Macron: de la o problemă oculară la un simbol politic

Folosirea acestor ochelari, atribuită unei „probleme oculare”, a depășit, de fapt, simpla lor funcție medicală, transformând accesoriul într-un simbol al puterii. Această semnificație este legată de contextul în care ochelarii de soare au apărut pentru prima dată.

Forme rotunjite, lentile mari și reflecţia în oglindă... Cu toții cunoaștem ochelarii de soare stil „aviator” purtați de Emmanuel Macron: este același model pe care îl afișa personajul interpretat de Tom Cruise în filmul Top Gun.

Sursa foto: Profimedia

Conceput inițial în anii '30 ca echipament tehnic menit să protejeze piloții militari americani de razele soarelui, modelul a fost ulterior lansat pe piața largă de către Ray-Ban. Totuși, această funcție inițială a fost rapid eclipsată de semnificația simbolică asociată lor, mai exact, o „estetică militară așa cum este ea prezentată în cinematografie”, după cum afirmă sociologul Jamil Dakhlia, preluat de Madame Le Figaro.

Élodie Mielczareck explică: "Ochelarii evocă o masculinitate eroică, una accesibilă acum tuturor, fără a necesita efort sau asumarea vreunui risc. Pentru prețul unei perechi de ochelari, cumperi o parte din aura pilotului de vânătoare: sângele rece, măiestria tehnică și privirea spre orizont, rămânând în același timp indescifrabilă pentru ceilalți".

Această semnificație merge mână în mână cu imaginea de „celebritate” asociată adesea celor care poartă ochelari de soare. După cum remarcă expertul în sociologie: „Vedetele sunt cele care poartă ochelari de soare pentru a se proteja de blițurile aparatelor de fotografiat. Vedem acest lucru, de exemplu, în timpul Săptămânilor Modei".

Mesajul transmis de ochelarii lui Macron

Aceste imagini contrastează puternic cu atitudinea sobră și formală afișată în mod tradițional de oamenii politici.

Élodie Mielczareck adaugă: „Lentilele în oglindă ale modelului Aviator creează o asimetrie a privirii. Cel care îi poartă vede fără a fi văzut. Este un obiect care proiectează putere prin faptul că maschează o parte a feței: nu stabilești o legătură cu individul, ci doar cu rolul său, cu funcția sugerată de obiect"

Prin urmare, acest simbol ar putea fi interpretat ca un semn de superioritate. „Știm foarte bine că explicația este alta: că există un motiv medical, o problemă oculară”, recunoaște Jamil Dakhlia. „Însă, privit prin prisma limbajului politic și diplomatic, gestul pare oarecum neconvențional, chiar deranjant".

Ochelarii de soare Henry Jullien purtați de Macron la Davos 2026 au ajuns celebri. Sursa foto: Hepta

În acest context, ochelarii de soare de tip aviator și-au pierdut scopul funcțional inițial. Potrivit lui Élodie Mielczareck, chiar dacă Emmanuel Macron îi poartă exclusiv pentru a-și proteja ochii, publicul îi asociază inevitabil cu imaginea creată în urma diverselor sale apariții publice.

Într-adevăr, atunci când se discută despre ochelarii președintelui francez, este mai probabil să ne vină în minte meme-ul asociat acestora decât jocul de putere care a avut loc la Davos. Când acesta se întâlnește cu oficiali la Palatul Élysée, „este ca și cum vâlva creată s-ar reaprinde parțial, deși știm că punctul de plecare nu a fost o mișcare calculată de comunicare politică agresivă”, mai observă sociologul Jamil Dakhlia.