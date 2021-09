Cercetătorii studiază liliecii pentru a descoperi originea COVID-19

Două mostre de la lilieci au fost colectate în 2019 în provincia Stung Tren, și ținute în frigider la institutul Pasteur du Cambodge.

Anul trecut, testele efectuate asupra lor au arătat că există o legătură strânsă cu coronavirusul care a ucis mai mult de 4.6 milioane de oameni.

”Sperăm că rezultatele acestui studiu să ne ajute să înțelegem mai bine COVID-19”, a spus cercetătorul Thavry Hoem.

Gazdele, precum liliecii, nu prezintă în mod normal simptome ale patogenului, dar acesta poate fi periculos dacă este transmis oamenilor sau altor specii.

Dr. Veasna Duong, șeful secției de Virusologie de la IPC a spus că institutul a făcut 4 călătorii de acest gen în ultimii doi ani, sperând să găsească indicii ale evoluției virusului purtat de lilieci.

”Vrem să aflăm dacă virusul este încă aici și să aflăm cum a evoluat”, a spus ea.

Liliecii au transmis virusuri mortale, printre care Ebola și alte tipuri de coronavirus precum SARS și MERS.

Dar Veasna Duong a spus că oamenii sunt responsabili pentru răspândirea coronavirusului, din cauza faptului că au intervenit și au distrus habitatele liliecilor.

”Dacă încercăm să locuim aproape de sălbăticie, atunci șansele să luăm un virus transmis de speciile sălbatice, este enorm. Și e normal să fie așa. De asemenea, șansele ca acest virus să afecteze oamenii sunt și ele extrem de mari”, a spus el, potrivit Reuters.

