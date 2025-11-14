Cererea globală de petrol va continua să crească până în 2050. Omenirea ratează tranziția rapidă la energie regenerabilă

Cererea globală de petrol și gaze naturale ar putea să crească puternic până în 2050, a transmis, miercuri, Agenția Internațională pentru Energie (IEA), o schimbare dramatică față de planurile inițiale pentru o tranziție rapidă la combustibili regenerabili, relatează CNN. Această tendință dezastruoasă pentru planetă în contextul schimbărilor climatice este efectul politicilor celor mai recente ale Statelor Unite.

IEA prezice și că omenirea va eșuat în obiectivul de a menține creșterea temperaturii globale în limita de 1,5 grade Celsius față de epoca pre-industrială. Depășirea acestui prag va avea consecințe devastatoare pentru planetă dar și pentru viețile oamenilor.

Revenirea la putere a lui Donald Trump este principala cauză a acestei schimbări în perspectivele climatice ale planetei, în contextul în care președintele american a continuat politicile de extindere a consumului și producției de gaze și petrol.

În timpul administrației Biden, IEA prezicea că cererea globală de petrol va ajunge la un vârf în acest deceniu și că ar trebui oprite investițiile în noi proiecte pe bază de petrol, gaze și cărbune, dacă omenirea intenționează să ajungă la emisii nete zero până la mijlocul secolului.

„Vârful petrolier”

Secretarul pentru energie al lui Trump, Chris Wright, a spus că țintele IEA sunt „lipsite de sens”. Agenția este finanțată la nivel internațional, însă SUA sunt cel mai mare contributor.

În perspectiva sa pentru energie la nivel global, publicată miercuri, IEA prezice că pe baza politicilor în vigoare acum, cererea de petrol va atinge 113 milioane de barili pe zi până la mijlocul secolului, o creștere de aproximativ 13% față de consumul din 2024.

Acest scenariu, pe care IEA l-a folosit ca bază până în 2019, când a trecut la unul mai optimist al tranziției către energie curată, este bazat pe politicile guvernamentale existente și nu pe aspirații pentru atingerea țintelor de climă.

Șeful IEA, Fatih Birol spune că previziunile se bazează pe comportamentul actual al țărilor în materie de consum și producție.

Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) a pus la îndoială, în trecut, aceste predicții ale tendințelor.

„Sperăm că am trecut de vârf în această noțiune greșită de «vârf petrolier»”, a transmis OPEC.

Conform predicțiilor IEA, tendința de creștere a cererii va continua și-și va atinge vârful în jurul anului 2030.

Capacitatea de producție de GNL va crește

Investițiile în producția de gaz natural lichefiat (GNL) au crescut puternic în 2025, mai informează raportul IEA. Operațiuni pentru aproximativ 300 miliarde metri cubi de GNL vor începe până în 2030, ceea ce înseamnă o creștere de 50 la sută față de oferta actuală.

Pe baza politicilor actuale ale țărilor, piața globală de GNL crește de la aproximativ 560 miliarde de metri cubi în 2024 la 880 în 2035 și la 1020 în 2050.

Creșterile se datorează nevoii tot mai mare de energie din domeniul big tech – AI și centrele de date care-l alimentează consumă cantități uriașe de energie.

Investițiile globale în centre de date vor ajunge la aproximativ 580 de miliarde în 2025, conform raportului, ceea ce ar duce la creșteri mari de cheltuieli și pe petrol – depășind, astfel, suma de 540 de miliarde de dolari pe an.

Raportul include și un scenariu dezirabil pentru reducerea emisiilor globale până la zero până în 2050. Peste 190 de țări s-au angajat, la negocierile climatice de la Paris din 2015 să evite situația în care temperatura globală crește cu 1,5 grade față de era pre-industrială. De atunci, Donald Trump a fost ales în SUA de două ori, fapt ce a periclitat orice șansă de a ameliora criza climatică.

Raportul actual arată că nu mai există vreun scenariu în care această creștere a temperaturii mai poate fi evitată.