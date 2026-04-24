„Ceva sinistru ar putea fi la mijloc”. FBI cercetează cazurile unor importanți savanți americani care au murit sau dispărut misterios

Un număr de cercetători americani în domeniile nuclear și al apărării spațiale au dispărut sau au murit în circumstanțe misterioase în ultimii ani, iar FBI a început să investigheze cu atenție situația – până recent cazurile lor au trecut aproape neobservate de autorități de public, până acum.

Primele dispariții și decese suspecte au avut loc în anul 2022. Comisia de Supraveghere din Camera Reprezentanților a Congresului SUA a cerut răspunsuri de la patru agenții federale, luni. Cei 11 savanți dispăruți sau morți lucrau în domeniul cercetării nucleare și aveau acces la programe federale secretizate.

Mulți dintre ei erau conectați la domeniul tehnologiilor de apărare spațială comercializate de SpaceX și Blue Origin.

James Comer, președintele comisiei parlamentare americane și Eric Burlison, președintele unei alte subcomisii cu competențe în domeniu, au trimis scrisori șefului FBI, Kash Patel, secretarului pentru energie, Chris Wright, șefului NASA, Jared Isaacman, și lui Pete Hegseth, șeful Pentagonului. Ei au cerut să primească informări de la acești oficiali cel târziu până pe 27 aprilie.

„Dacă rapoartele sunt corecte, aceste decese și dispariții ar putea reprezenta o amenințare gravă la adresa securității naționale a SUA și la adresa personalului american cu acces la secrete științifice”, se arată în scrisorile transmise oficialilor.

Ulterior, tot luni, Comer a spus că e puțin probabil ca aceste cazuri să fie niște coincidențe – „Când privești fapele, vezi că cel mai probabil e vorba de ceva sinistru care se întâmplă și ar putea să fie o îngrijorare de securitate națională”.

Administrația Trump decide să acționeze

Casa Albă a recunoscut oficial acest tipar pe 15 aprilie, când secretara de presă, Karoline Leavitt, a fost întrebată direct despre acest subiect în cadrul unei conferințe de presă.

„Dacă este adevărat, desigur, este cu siguranță ceva ce această administrație ar considera că merită analizat”, a răspuns ea.

Mai târziu în aceeași zi, președintele Trump le-a spus jurnaliștilor: „Nu știu. Sper să fie o coincidență, cum vreți să-i spuneți. Dar unii dintre ei erau oameni foarte importanți”, adăugând că va avea răspunsuri în „următoarea săptămână și jumătate. (...) Tocmai am ieșit dintr-o întâlnire pe acest subiect, deci este ceva destul de serios”.

Într-o postare pe Twitter, două zile mai târziu, Leavitt a confirmat că administrația „lucrează activ cu toate agențiile relevante și cu FBI pentru a analiza toate cazurile împreună și a identifica eventuale elemente comune care ar putea exista”, adăugând: „Nu vom lăsa nicio pistă neverificată”.

Duminică, Patel a confirmat că FBI desfășoară oficial o anchetă. „Vom analiza toate pistele”, a declarat el pentru Fox News. „Dacă există legături cu accesul la informații secretizate, și/sau actori străini”.

„Dacă există legături care duc la activități ilegale sau la o conspirație, FBI-ul va face arestările corespunzătoare”.

„FBI coordonează eforturile de identificare a legăturilor dintre oamenii de știință dispăruți și cei decedați. Lucrăm cu Departamentul Energiei, Departamentul de Război și cu partenerii noștri din forțele de ordine locale și statale pentru a găsi răspunsuri”, a transmis, ulterior, FBI.

„NASA coordonează și cooperează cu agențiile relevante în legătură cu oamenii de știință dispăruți. În acest moment, nimic legat de NASA nu indică o amenințare la adresa securității naționale. Agenția este angajată în transparență și va oferi mai multe informații atunci când va putea”, a reacționat și NASA.

SpaceX, Blue Origin și oamenii de știință implicați

Scrisorile comisiei se concentrează pe legăturile cu NASA și cercetarea nucleară, însă contextul mai mare este industria comercială spațială și de apărare la a cărei construcție acești oameni de știință au contribuit. Domeniile apărării planetare și cercetării nucleare sunt extrem de restrânse: există doar câteva sute de cercetători specializați în caracterizarea asteroizilor, modelarea devierii acestora și detectarea spațială.

Blue Origin a prezentat conceptul său de apărare planetară NEO Hunter în martie 2026, dezvoltat în parteneriat cu Jet Propulsion Laboratory (JPL) din California și Caltech și construit pe platforma sa spațială Blue Ring. Capacitățile de deviere cu fascicul ionic și impact cinetic propuse au în comun tehnologii de bază cu sistemele de detectare și interceptare din apărarea antirachetă.

Ambele companii au primit contracte federale importante în timpul administrației Trump. Forțele Spațiale ale SUA au acordat SpaceX aproape șase miliarde de dolari și Blue Origin aproximativ 2,3 miliarde de dolari în contracte de lansare pentru securitate națională, în aprilie 2025. SpaceX are separat contractul pentru constelația de sateliți de apărare antirachetă Golden Dome; Blue Origin a fost inclusă în contractul SHIELD, de 151 de miliarde de dolari, prin Agenția pentru Apărare Antirachetă și și-a angajat primul președinte pentru securitate națională în decembrie 2025.

Administratorul NASA, Isaacman, unul dintre cei patru destinatari ai scrisorilor, a susținut extinderea privatizării misiunilor gestionate anterior de agențiile guvernamentale.

Scrisorile semnalează o legătură profesională strânsă între doi dintre cei dispăruți: Monica Reza, inginer la Aerojet Rocketdyne și JPL, și generalul-maior în retragere al Forțelor Aeriene, William Neil McCasland, ambii dispăruți, în 2025 și, respectiv, 2026. Documentele arată că cei doi au lucrat împreună la „un program de cercetare finanțat de aviația americană la începutul anilor 2000 privind materiale avansate necesare pentru vehicule spațiale reutilizabile și armament”, aspect care, potrivit lui Comer și Burlison, nu a fost explicat.

Decese și dispariții

Cazurile datează din 2022 și implică JPL, Laboratorul Național Los Alamos, MIT, Caltech și Kansas City National Security Campus. Reza, în vârstă de 60 de ani, era directoarea grupului de procesare a materialelor de la JPL și brevetase un superaliaj pe bază de nichel folosit atât în industria spațială, cât și în armament, când a dispărut în timpul unei drumeții pe Angeles Crest Highway, în iunie 2025, fără să mai fie găsită vreodată. Cercetările sale privind acest super-aliaj au fost folosite în programe de rachete reutilizabile precum New Glenn și Starship. McCasland, în vârstă de 68 de ani, a dispărut din locuința sa din Albuquerque, New Mexico, pe 27 februarie anul acesta, plecând pe jos. Avea la el un revolver.

Principalul om de știință al JPL, Frank Maiwald, în vârstă de 61 de ani, a murit pe 4 iulie 2024, fără ca vreo cauză a morții să fie făcută publică și fără o declarație din partea NASA. Contractorul guvernamental Steven Garcia, care superviza activele nucleare de la Kansas City National Security Campus, a dispărut din Albuquerque în august 2025, fiind văzut ultima dată pe camerele de supraveghere plecând pe jos cu o armă de mână.

Michael Hicks, care a lucrat la JPL între 1998 și 2022, a murit în iulie 2023, la vârsta de 59 de ani. El a lucrat la cercetarea privind definirea asteroizilor, utilizată în misiunea DART a NASA, aceeași metodologie pe baza căreia a fost modelat NEO Hunter al Blue Origin și pe care SpaceX a lansat-o inițial cu Falcon 9 în 2021. Astrofizicianul Carl Grillmair de la Caltech a fost găsit împușcat mortal pe veranda casei sale din zona rurală Llano, California, la începutul acestui an. Cercetătorul, în vârstă de 67 de ani, a lucrat la telescoapele NEOWISE și NEO Surveyor, baza sistemului de detecție utilizat de NEO Hunter. SpaceX are contractul pentru lansarea NEO Surveyor pe orbită cu o rachetă Falcon 9 în 2027.

Doi angajați ai Laboratorului Național Los Alamos, Anthony Chavez și Melissa Casias, au dispărut la câteva săptămâni distanță, în 2025, în circumstanțe aproape identice, fiecare lăsând în urmă mașina, cheile, portofelul și telefonul. Jason Thomas, director adjunct la Novartis, cu contracte active cu Departamentul Apărării, a dispărut în decembrie 2025 și a fost găsit mort într-un lac din Massachusetts trei luni mai târziu.

Un fost coleg al unuia dintre cei decedați a declarat pentru Newsweek că numărul mare de decese și dispariții într-un domeniu atât de mic și specializat face puțin probabil ca totul să fie doar o coincidență. Joe Masiero, cercetător la Institutul de Tehnologie din California, a spus: „Este cu adevărat trist să vezi o tragedie repetându-se iar și iar”.

Fostul oficial FBI Chris Swecker a afirmat recent că acest tipar este compatibil cu modul de operare al „mai multor puteri străine”, care recurg la „răpirea, șantajarea, torturarea și chiar uciderea” oamenilor de știință pentru a obține informații.