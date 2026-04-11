China a atins un record în Antarctica: a forat la o adâncime de 3.413 metri pentru a avea acces la lacurile subglaciare

Campania face parte din cea de-a 42-a Expediție chineză în Antarctica, lansată în noiembrie 2025. Foto: Agerpres

China a atins un record internațional, după ce a forat cu succes la o adâncime de 3.413 metri în gheața din Antarctica folosind un sistem de apă fierbinte, pentru a avea acces la lacurile subglaciare de pe continent, a anunțat Ministerul Resurselor Naturale, relatează Agerpres.

Testul a fost finalizat duminică în zona unui lac subglaciar din apropierea stației Kunlun din Antarctica de Est și constituie primul foraj adânc de acest tip efectuat de China pe continentul înghețat.

O tehnică mai curată: foraj cu apă fierbinte

Tehnica utilizată, cunoscută sub numele de foraj cu apă fierbinte, folosește jeturi de apă de înaltă presiune și la o temperatură capabilă să topească gheața, permițând deschiderea unor canale de acces fără introducerea de substanțe externe și reducând riscul de contaminare a ecosistemelor care au rămas izolate timp de milioane de ani.

Acest tip de foraj este esențial pentru studierea evoluției climei terestre, analizarea „registrelor” climatice antice și explorarea potențialelor forme de viață în medii extreme sub gheață, precum și facilitarea colectării de probe de apă și sedimente în condiții controlate.

Echipa a reușit să pătrundă printr-un strat de gheață gros de peste trei kilometri și să creeze un canal stabil pentru viitoare observații in situ, într-o operațiune care a implicat și progrese tehnice în controlul poluării, manipularea echipamentelor la adâncimi mari și lucrul la temperaturi extreme.

Campania face parte din cea de-a 42-a Expediție chineză în Antarctica, lansată în noiembrie 2025 și care se așteaptă să dureze câteva luni, în cadrul căreia țara urmărește să își extindă capacitățile de cercetare polară și să facă progrese în domeniul studiilor privind schimbările climatice și ecosistemele continentului.

Potrivit agenției de știri Xinhua, adâncimea atinsă de expediția chineză depășește recordul internațional anterior pentru forajul cu apă fierbinte, care se situa la aproximativ 2.540 de metri și a fost realizat între 2004 și 2011 de proiectul internațional IceCube la Polul Sud.

Totuși, această metodă, deși mai rapidă și mai curată decât forajul mecanic tradițional, devine mai dificil de controlat pe măsură ce adâncimea crește.