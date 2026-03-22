A doua cea mai mare mină de pământuri rare din lume întărește avantajul Chinei în cursa pentru resurse

China a anunțat că a făcut descoperiri importante de elemente din pământuri rare și alte minerale esențiale în provinciile Sichuan și Gansu, în cadrul unei noi etape de explorări minerale, potrivit Ministerului Resurselor Naturale, care a făcut public anunțul miercuri.

Cea mai importantă descoperire a fost făcută la mina de pământuri rare Maoniuping, din comitatul Mianning, provincia Sichuan, unde resursele totale de oxizi de pământuri rare au ajuns la aproape 9,67 milioane de tone, scrie CGTN.

Zăcământul, devenit în prezent a doua cea mai mare mină producătoare de pământuri rare ușoare din lume, după zona Bayan Obo din Mongolia Interioară, China, reprezintă o creștere de peste 200% față de rezervele identificate anterior. Totodată, au fost descoperite, ca resurse asociate, 27,13 milioane de tone de fluorit și 37,22 milioane de tone de barită.

Descoperirea a avut o origine neobișnuită. Geologii au confundat inițial zăcământul cu o formațiune obișnuită de plumb și zinc, înainte ca nivelurile ridicate de lantan și ytriu din probe să le dezvăluie adevărata valoare a acestuia.

Pentru a ajunge la corpul de minereu aflat la mare adâncime, noua echipă de explorare a forat peste 60.000 de metri pe parcursul unui an, iar cea mai adâncă sondă a atins o adâncime de peste trei ori mai mare decât orice foraj realizat anterior în zonă.

Aceste minerale sunt esențiale pentru industria modernă

Elementele din pământuri rare, precum neodimul și disprosiul, sunt utilizate în vehicule electrice, turbine eoliene și arme ghidate de precizie, în timp ce europiul și terbiul sunt indispensabile pentru iluminatul LED.

Fluoritul este principala sursă de fluor utilizată în agenți frigorifici și acoperiri antiaderente.

Barita este folosită ca agent de îngreunare în forajul petrolier și ca substanță de contrast în radiografiile medicale, iar antimoniul este utilizat pe scară largă ca agent ignifug în industria electronică, în aviație și în trenurile de mare viteză.

Descoperirea se adaugă unei serii de succese în explorările din ultimii ani, care au inclus și identificarea unui mare zăcământ de antimoniu în comitatul Dangchang din Gansu, precum și a unor resurse importante de cupru, aur și litiu în alte regiuni.

Deși Statele Unite au produs 45.000 de tone metrice de pământuri rare în 2024, aproximativ o șesime din producția Chinei, ele continuă să depindă de instalațiile chinezești pentru procesare, ceea ce evidențiază decalajul de capacitate de rafinare dintre cele două țări.