China a executat 11 membri ai temutei familii Ming, care a condus un imperiu criminal de miliarde de dolari în Myanmar

Familia Ming era una dintre așa-numitele patru familii din nordul Myanmarului - sindicate ale crimei. FOTO: Hepta

China a executat 11 membri ai celebrei bande criminale Ming, care conducea centre de escrocherie de tip mafiot în Myanmar și ucidea muncitori care încercau să evadeze, a relatat joi presa de stat chineză, potrivit CNN.

Familia Ming era una dintre așa-numitele patru familii din nordul Myanmarului - sindicate ale crimei acuzate că au condus sute de complexe care se ocupau de fraudă pe internet, prostituție și producție de droguri și ai căror membri dețineau poziții importante în guvernul local și în miliția aliniată juntei aflate la putere din Myanmar.

Cele 11 persoane executate au fost condamnate la moarte în septembrie, după ce au fost găsite vinovate de infracțiuni precum omucidere, detenție ilegală și fraudă, a relatat agenția de știri Xinhua.

Doi dintre inculpați au făcut apel, iar cazul a fost înaintat Curții Supreme a Poporului, cea mai înaltă instanță din China, care a confirmat verdictul inițial, potrivit Xinhua.

Familia criminală, condusă de Ming Xuechang, fusese mult timp legată de un complex infam numit Crouching Tiger Villa din Kokang, o regiune autonomă de la granița Myanmarului cu China. În perioada de vârf, grupul avea 10.000 de persoane care lucrau pentru a comite escrocherii și alte infracțiuni, potrivit postului de televiziune de stat chinez CCTV.

Capitala orașului Kokang, Laukkaing, a fost în centrul unei industrii de escrocherii de miliarde de dolari care a prins rădăcini în zone fără lege din Myanmar, unde lucrătorii traficați erau folosiți pentru a înșela străini cu scheme online sofisticate.

După ani de plângeri din partea rudelor lucrătorilor din centrele de escrocherie traficate și o atenție tot mai mare din partea presei internaționale, Beijingul a luat măsuri drastice împotriva complexelor în 2023.

Capul familiei Ming s-a sinucis în arest

În noiembrie anul acesta, China a emis mandate de arestare pentru membrii familiei, acuzându-i de fraudă, crimă și trafic de persoane și a oferit recompense între 14.000 și 70.000 de dolari pentru capturarea lor.

Capul familiei, Ming Xuechang, care fusese și membru al parlamentului statului Myanmar, s-a sinucis ulterior în timp ce se afla în arest, a relatat presa de stat chineză la acea vreme.

Fiul său, Ming Guoping, care a fost lider în Forța de Grăniceri Kokang, aliniată juntei, și nepoata sa, Ming Zhenzhen, s-au numărat printre cei executați, a relatat Xinhua joi. Înainte de a fi executați, s-au întâlnit cu rude apropiate, se arată în raport.

Sindicatul familiei Ming a conspirat, de asemenea, cu liderul unui alt sindicat, Wu Hongming, care a fost și el executat, pentru ucidere, vătămare și reținere ilegală în mod intenționat lucrători care practicau escrocherii, rezultând moartea a 14 cetățeni chinezi, potrivit Xinhua.

În Myanmar, centrele de escrocherie au fost protejate de corupție și ilegalitate care au saturat de mult timp regiunile de frontieră ale țării. Sindicatele criminale și grupurile armate care le găzduiesc au exploatat, de asemenea, aproape cinci ani de război civil devastator pentru a-și extinde afacerile.