China avertizează că "flăcările războiului" se răspândesc și cere rezolvarea "diferențelor" înaintea summitului Xi-Trump

Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, și Xi Jinping, liderul Chinei. Sursa foto: Hepta

China avertizează că "flăcările războiului" se răspândesc și solicită SUA să ajute la gestionarea diferențelor înainte de summitul Xi-Trump din această lună, relatează CNN. Preşedintele chinez, Xi Jinping, se pregătește să-l primească la Beijing pe omologul său american Donald Trump pentru discuții cruciale între cele mai mari două economii ale lumii, la sfârșitul acestei luni. Un nou factor complică însă aceste discuții iminente: escaladarea rapidă a războiului din Orientul Mijlociu.

Principalul diplomat al Chinei şi-a prezentat ţara drept un apărător al păcii şi stabilităţii în contextul în care războiul din Iran continuă, adoptând totodată un ton conciliant faţă de Statele Unite înaintea unui summit foarte aşteptat între liderii celor două naţiuni.

"Acesta este un război care nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată şi un război care nu aduce beneficii nimănui", a declarat Wang Yi, ministrul de Externe al Chinei, într-o conferinţă de presă organizată duminică, în marja sesiunii anuale a parlamentului chinez, potrivit sursei citate.

Wang Yi, care a prezentat China drept "cea mai importantă forţă a păcii, stabilităţii şi justiţiei din lume", a reiterat apelul Beijingului pentru un armistiţiu imediat, menit să "împiedice escaladarea situaţiei şi să evite extinderea şi propagarea flăcărilor războiului".

"Toate părţile ar trebui să revină cât mai curând posibil la masa negocierilor şi să îşi rezolve diferenţele printr-un dialog egal", a mai subliniat ministrul chinez de Externe.

Îngrijorarea tot mai mare a Chinei cu privire la războiul cu Iranul apare în contextul în care liderul chinez, Xi Jinping, se pregăteşte să îl primească la Beijing pe preşedintele american, Donald Trump, pentru discuţii cruciale între cele mai mari două economii ale lumii, spre finalul acestei luni.

Summitul Xi-Trump este aşteptat să abordeze o gamă largă de subiecte importante, de la tensiunile comerciale până la problema Taiwanului.

Liderii Iranului au avut de mult timp relaţii apropiate cu Beijingul. China, la fel ca multe alte state, a privit cu îngrijorare uciderea liderului iranian Ayatollah Ali Khamenei, precum şi creşterea preţurilor petrolului şi impactul asupra economiei globale provocate de intensificarea conflictului.

La mai bine de o săptămână după ce SUA şi Israel au lansat lovituri asupra Iranului, războiul nu dă semne că s-ar calma. Donald Trump a declarat vineri că nu va exista niciun acord cu Iranul în afară de "capitularea necondiţionată", fără a oferi detalii privind cererile concrete.