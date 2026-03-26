China deschide în Congo una dintre cele mai mari mine de litiu din lume

Exploatarea ar putea asigura aproape 5% din producția globală de litiu extras până în 2028. Foto: Getty Images

Un proiect de amploare din Republica Democrată Congo are potențialul de a redesena rolul Africii în industria globală a bateriilor. Compania chineză Zijin Mining Group se pregătește să deschidă una dintre cele mai mari mine de litiu din lume, într-o investiție estimată la 1,4 miliarde de dolari, scrie Business Insider.

Proiectul este amplasat în regiunea Manono, în sud-estul țării, și a intrat în atenție în 2023, când grupul chinez a obținut drepturile de exploatare. Odată pus în funcțiune, ar putea crește semnificativ oferta globală de litiu, într-un context în care cererea este în plină expansiune, alimentată de dezvoltarea mașinilor electrice și a soluțiilor de stocare a energiei.

La capacitate maximă, mina ar urma să producă aproximativ 130.000 de tone de carbonat de litiu anual, ceea ce ar plasa-o printre cele mai importante proiecte de acest tip la nivel mondial. Estimările din industrie arată că, până în 2028, exploatarea ar putea asigura aproape 5% din producția globală de litiu extras.

În paralel, proiectul ar genera anual între 850.000 și 875.000 de tone de concentrat de litiu. O parte importantă a acestuia va fi procesată local: o uzină aflată în construcție ar urma să transforme circa 500.000 de tone pe an în sulfat de litiu, un material esențial pentru fabricarea bateriilor.

Zijin Mining Group deține puțin sub 55% din proiect, în timp ce statul congolez are o participație importantă, ceea ce îi asigură implicarea directă în exploatarea resurselor.

Totuși, proiectul nu este lipsit de controverse. Compania australiană AVZ Minerals a inițiat acțiuni legale împotriva statului congolez, după ce licența sa pentru zonă a fost retrasă cu trei ani înainte ca o parte din perimetru să fie acordată companiei chineze.

În același timp, firma KoBold Metals, susținută de Bill Gates și Marc Andreessen, și-a exprimat interesul pentru o altă parte a zăcământului, ceea ce ar putea complica și mai mult situația juridică și comercială din zonă.