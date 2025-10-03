China deschide ruta arctică Asia-Europa, parcursă în doar 18 zile. Experții avertizează că ar putea fi un dezastru

Imagini ale Oceanului Arctic, unde China deschide o rută comercială directă spre Europa. Foto: Hepta

China a inaugurat prima rută comercială de containere prin Oceanul Arctic, conectând porturile chinezești direct de Europa, prin apele înghețate ale Rutei Maritime Nordice. Prima navă, Istanbul Bridge, a plecat la sfârșitul lunii septembrie din Ningbo-Zhoushan către Marea Britanie. Beijingul privește inițiativa drept un pas esențial în construirea „Drumului Mătăsii Polar”, însă specialiștii avertizează asupra unor riscuri majore pentru oameni și mediu, potrivit CNN.

Drumul Mătăsii Polar un avantaj pentru China

Ruta Maritimă Nordică reduce timpul de transport la jumătate față de Canalul Suez -18 zile față de peste 40, respectiv 50 - prin vârful sudic al Africii. În plus, evită zonele de conflict și blocajele logistice, atacurile rebelilor Houthi din Marea Roșie sau seceta care afectează Canalul Panama. Oficialii chinezi descriu această inițiativă ca pe o „descoperire foate importantă” care va transporta mărfuri în Europa la timp pentru sezonul de Crăciun. Beijingul urmărește să transforme această rută într-un coridor comercial stabil, cu beneficii economice și geopolitice uriașe. Pentru China, succesul ar însemna consolidarea statutului de putere arctică legitimă și obținerea unui avantaj strategic față de SUA și Europa. „Ar reprezenta o expertiză polară extraordinară și o schimbare radicală în comerțul global”, a declarat analista Elizabeth Buchanan pentru CNN.

Pericolele un coridor al riscului și al catastrofelor?

Deși mai scurtă, ruta aduce cu sine riscuri imense. Navigația în Arctica înseamnă temperaturi extreme, întuneric prelungit, ceață densă și prezența neașteptată a gheții, care poate avaria navele sau le poate bloca. „Nu este o chestiune de dacă, ci de când va avea loc un accident major”, avertizează Humpert. În plus, lipsa infrastructurii de salvare sau de intervenție în caz de poluare amplifică pericolele. O eventuală deversare de petrol ar rămâne în apele reci mult mai mult timp, cu efecte devastatoare asupra ecosistemului marin. Andrew Dumbrille, expert al Clean Arctic Alliance, atrage atenția asupra folosirii păcurei grele, un combustibil extrem de poluant. „Produce carbon negru, care se depune pe gheață și accelerează topirea”. În ciuda reglementărilor, multe nave continuă să utilizeze acest tip de combustibil. Mai mult, zgomotul navelor și riscul de coliziuni pun în pericol animalele din oceanul arctic, inclusiv balenele.

Occidentul evită ruta, China mizează pe avantaj

Companiile occidentale de shipping refuză să folosească această cale, considerând-o nesigură și dăunătoare mediului. Mediterranean Shipping Company, cea mai mare companie maritimă din lume, a anunțat că nu va tranzita marfă pe ruta Ruta Nordului. În schimb, China vede o ca pe o oportunitate strategică și economică, consolidată de parteneriatul cu Rusia. „Întrebarea de un milion de dolari este: se poate face în siguranță? Se poate face profitabil? China crede că da”, afirmă Humpert. Pentru Beijing, miza este uriașă. Pentru planetă, însă, costurile pot fi catastrofale.