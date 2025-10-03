Canalul Panama ar putea rămâne fără apă. Ruta-cheie a comerțului mondial riscă să fie blocată

Canalul Panama, amenințat de lipsa apei. Un nou studiu avertizează asupra impactului schimbărilor climatice. Foto: Getty Images

Canalul Panama, una dintre cele mai importante artere ale comerțului maritim mondial, ar putea fi grav afectat de schimbările climatice. Reducerea precipitațiilor și evaporarea accentuată a apei riscă să pună în pericol funcționarea canalului dacă emisiile de gaze cu efect de seră nu scad, arată un studiu publicat recent în revista Geophysical Research Letters.

Lacul Gatún, rezervor artificial, furnizează cantități uriașe de apă dulce necesare pentru operarea ecluzelor. Cercetătorii estimează că, într-un scenariu cu emisii ridicate, nivelul apei din lac va scădea semnificativ în următorii 75 de ani.

„Cu cât temperatura globală crește mai mult, cu atât ploile din Panama scad, mai ales în sezonul ploios. În același timp, căldura atmosferică duce la o evaporare mai mare din Lacul Gatún”, a explicat Samuel Muñoz, coordonatorul studiului și profesor asociat la Northeastern University, pentru Live Science.

O resursă vitală pentru comerț și populație

Apa dulce este esențială pentru ca navele să poată trece între Oceanul Pacific și Atlantic. Tranzitarea canalului, prin cele șase ecluze, consumă în jur de 190 de milioane de litri de apă - de aproximativ două ori și jumătate mai mult decât consumă zilnic orașul New York, după cum a precizat anterior administrația Canalului Panama (ACP).

Lacul Gatún asigură, de asemenea, apă potabilă pentru zona metropolitană a orașului Panama, adică pentru circa 55% din populația țării.

În 2016, o secetă severă a redus nivelul lacului la un minim istoric, perturbând lanțurile de aprovizionare la nivel global și forțând ACP să impună restricții de tonaj navelor. Un scenariu similar s-a repetat la finalul lui 2023 și începutul lui 2024.

Scenarii de viitor

Echipa de cercetători a folosit date istorice privind nivelul apei și cantitățile de precipitații între 1965 și 2023, construind modele pe baza a patru scenarii de emisii pentru secolul XXI.

Rezultatele arată că, într-un scenariu cu emisii reduse, nivelul apei se menține relativ stabil. În schimb, sub scenariile cu emisii ridicate, perioadele cu nivel scăzut al lacului vor deveni tot mai frecvente. În cel mai pesimist scenariu, probabilitatea ca lacul să ajungă la nivelul din 2016 sau chiar mai jos aproape că se dublează până la finalul secolului.

Principala cauză a reducerii ploilor ar fi încălzirea Pacificului, fenomen asociat cu anii de El Niño, când precipitațiile în Panama scad drastic. Totuși, impactul exact al schimbărilor climatice asupra viitoarelor episoade El Niño rămâne neclar.

Steve Paton, cercetător la Smithsonian Tropical Research Institute, care monitorizează clima din Panama de aproape 30 de ani și nu a fost implicat în studiu, a avertizat că variabilitatea mare de la un deceniu la altul face dificilă identificarea unor semnale clare ale schimbărilor climatice. El a subliniat și rolul deciziilor de management, precum restricțiile de tonaj sau transferul unor mărfuri pe calea ferată paralelă canalului, care influențează nivelul lacului.

Pentru a reduce riscurile, ACP construiește un al treilea lac artificial, în apropierea râului Indio, la vest de Lacul Gatún. Proiectul, estimat la 1,5 miliarde de dolari și cu o durată de realizare de 10 ani, ar urma să extindă rezerva de apă destinată atât canalului, cât și zonei metropolitane Panama City.