China ia locul Statelor Unite în relația cu cea mai mare economie europeană

1 minut de citit Publicat la 11:21 22 Oct 2025 Modificat la 11:21 22 Oct 2025

China a depășit SUA în ceea ce privește volumul comerțului cu Germania. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

China a depășit SUA și a devenit cel mai mare partener comercial al Germaniei în primele opt luni din 2025, scrie Agerpres, care citează Reuters.

S-a întâmplat astfel după ce exporturile germane către Statele Unite au scăzut, pe fondul taxelor vamale ridicate.

Datele preliminare publicate miercuri de Oficiul federal de statistică arată că schimburile Germaniei cu China s-au ridicat la 163,4 miliarde de euro în primele opt luni ale acestui an, în timp ce comerțul pe relația cu Statele Unite a totalizat la 162,8 miliarde de euro în aceeași perioadă de timp.

Anul trecut, Statele Unite au fost principalul partener comercial al Germaniei, încheind perioada de opt ani de dominație a Chinei. Schimbarea s-a produs în condițiile în care Germania caută să-şi reducă dependența de Beijing.

Însă evoluțiile comerciale s-au modificat semnificativ anul acesta, după introducerea de către SUA, în 7 august, a taxelor vamale de 15% la majoritatea importurilor din UE.

Exporturile germane în SUA au înregistrat un declin de aproape 25% în august

În perioada ianuarie-august 2025, exporturile Germaniei către SUA au scăzut în ritm anual cu 7,4%, la 99,6 miliarde de euro.

Numai în august, declinul exporturilor către piața americană a fost de 23,5%.

"Fără îndoială că taxele vamale şi politica SUA în plan comercial au reprezentat un motiv important pentru reducerea vânzărilor", a apreciat Dirk Jandura, președintele Asociației Comerciale a Germaniei, BGA.

Acesta a adăugat că cererea din SUA pentru exporturile germane clasice, cum ar fi mașini, echipamente şi produse chimice, a scăzut.

În urma impunerii taxelor vamale şi a aprecierii euro, exporturile germane către SUA nu se vor redresa probabil prea curând, a avertizat Carsten Brzeski, analist la ING.

Exporturile către China au scăzut în ritm anual cu 13,5%, la 54,7 miliarde de euro, în primele opt luni din 2025, în timp ce importurile au urcat cu 8,3%, la 108,8 miliarde de euro.

În ultimele peste trei decenii, cea mai mare economie europeană a înregistrat în fiecare an excedent comercial pe relația cu SUA.

Ultima dată când Germania a avut deficit comercial pe relația cu SUA a fost în 1991.