China își extinde influența în una dintre cele mai bogate țări din Africa: Investiții masive în zăcăminte de gaze și în pământuri rare

2 minute de citit Publicat la 23:45 28 Apr 2026 Modificat la 00:01 29 Apr 2026

Mozambicul își consolidează legăturile cu China în cadrul unui acord amplu care combină cooperarea în domeniul apărării, cartografierea geologică și investițiile industriale pentru a debloca una dintre cele mai bogate țări din Africa în resurse, dezvăluind influența tot mai mare a Beijingului în sectoarele minerale și energetice ale continentului, potrivit Business Insider Africa.

Anunțul a fost făcut într-o declarație comună în urma discuțiilor de la Beijing dintre președintele chinez Xi Jinping și omologul său mozambican, Daniel Chapo.

În centrul acordului se află vasta bază de resurse a Mozambicului, inclusiv peste 5 trilioane de metri cubi de gaze naturale descoperite în bazinul Rovuma, alături de zăcăminte semnificative neexploatate de minerale critice în provinciile sale nordice.

Acordul include, de asemenea, un studiu geologic la scară largă care vizează zăcăminte de grafit, litiu și elemente din pământuri rare de mare valoare, factori cheie pentru tranziția globală către energia verde.

China va cartografia și evalua zăcămintele minerale

În cadrul acestui cadru, China va cartografia și evalua zăcămintele minerale din nordul bogat în resurse al Mozambicului, un prim pas crucial în deblocarea rezervelor care rămân în mare parte subexplorate din cauza constrângerilor de securitate și infrastructură, conform unui reportaj al South China Morning Post.

Inițiativa va fi susținută prin intermediul unor platforme precum Centrul de Cooperare în Geoștiințe China-Africa și Centrul Internațional de Educație și Formare în Geoștiințe „Belt and Road”.

În timp ce China construiește parteneriate industriale integrate, conduse de stat, strategia SUA se concentrează pe asigurarea pozițiilor în lanțurile cheie de aprovizionare pentru mineralele critice utilizate în vehiculele electrice și tehnologiile avansate.

Un exemplu clar este Corporația Internațională de Finanțare a Dezvoltării (DFC) a Statelor Unite, care își consolidează expunerea prin investiții specifice în operațiunile existente din Mozambic.

DFC intenționează să convertească un împrumut de 31 de milioane de dolari în acțiuni la Syrah Resources, care operează mina de grafit Balama, oferindu-i o participație estimată la 20%.

De asemenea, va investi încă 15 milioane de dolari în Twigg Exploration and Mining Limitada, unitatea locală care administrează mina din Cabo Delgado.

În loc să se concentreze exclusiv pe extracție, Beijingul oferă un model complet, care implică combinarea cartografierii resurselor, a infrastructurii, a prelucrării industriale, a accesului la piață și a cooperării în domeniul securității.

China va investi masiv în fabrici de prelucrare a pământurilor rare

În conformitate cu acordul, China va finanța proiecte pentru înființarea de fabrici locale de procesare, ajutând Mozambicul să se îndepărteze de exporturile de materii prime și să construiască o bază industrială internă.

De asemenea, va extinde importurile agricole utilizând acces fără tarife vamale și un „canal verde”, alături de cooperarea în domeniul irigațiilor, logisticii și dezvoltării semințelor.

Parteneriatul are și o componentă puternică de securitate. Nordul Mozambicului, în special provincia Cabo Delgado, a fost afectat de o insurgență violentă din 2017, care a strămutat peste un milion de oameni și a perturbat proiecte energetice majore.

China s-a angajat să sprijine eforturile antiteroriste ale Mozambicului prin instruire, echipamente și exerciții comune, cu scopul de a stabiliza regiunile critice pentru operațiunile de gaze și minerit.

Impulsul de securitate este conceput pentru a proteja activele strategice pe măsură ce dezvoltarea se reia în anumite părți ale regiunii.

Președintele Xi a declarat că China este dispusă să „exploreze noi căi de cooperare în domeniul infrastructurii și al dezvoltării cuprinzătoare a energiei și mineralelor”, semnalând intenția strategică pe termen lung.

Prin combinarea cartografierii, securității, finanțării și industrializării, China se poziționează înaintea rivalilor occidentali în asigurarea accesului atât la vastele rezerve de gaze ale Mozambicului, cât și la mineralele sale critice, consolidându-și dominația în expansiune în sectorul resurselor din Africa.