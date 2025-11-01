China și-a trimis în spațiu cel mai tânăr astronaut și patru șoareci negri. Vor sta 6 luni în „Palatul Ceresc”

1 minut de citit Publicat la 15:45 01 Noi 2025 Modificat la 15:45 01 Noi 2025

Vehiculul spaţial Shenzhou-21 a fost lansat de la Centrul de lansare din Jiuquan. Foto: Profimedia Images

Racheta spațială Shenzhou-21, împreună cu echipajul său - în care se află și cel mai tânăr membru al corpului de astronauți chinezi - a fost lansată vineri la bordul unei rachete Long March-2F, de la Centrul de Lansare a Sateliților Jiuquan, situat în nord-vestul Chinei, a relatat presa de stat chineză, preluată de CNN.

Aceasta este a șaptea misiune către stația spațială chineză, locuită permanent, de la finalizarea ei în 2022.

Misiunile Shenzhou implică echipaje de câte trei astronauți care petrec aproximativ șase luni în spațiu. În ultimii ani, astronauții cu experiență au început treptat să fie înlocuiți de membri mai tineri. În cadrul actualei misiuni, participă pentru prima dată Zhang Hongzhang, în vârstă de 39 de ani, și Wu Fei, 32 de ani - cel mai tânăr astronaut chinez trimis vreodată în spațiu. Cei doi au fost selectați în program în 2020.

Comandantul misiunii este Zhang Lu, 48 de ani, care a mai zburat anterior în cadrul misiunii Shenzhou-15 din 2022.

Primele mamifere mici pe stația spațială

Astronauții Shenzhou-21 vor prelua controlul stației de la echipajul Shenzhou-20, care a trăit și lucrat la bordul Tiangong - „Palatul Ceresc” - timp de peste șase luni. Membrii misiunii Shenzhou-20 urmează să revină pe Pământ în următoarele zile.

Echipajul Shenzhou-21 este însoțit și de patru șoareci negri - primele mamifere mici transportate vreodată pe stația spațială chineză. Animalele vor fi folosite în experimente privind reproducerea în condițiile de gravitație scăzută din orbita joasă a Pământului.

Lansări bianuale și progrese rapide

Lansările bianuale au devenit o rutină pentru programul Shenzhou, care, în ultimul an, a atins mai multe repere importante: trimiterea primilor astronauți chinezi născuți în anii 1990, realizarea unei ieșiri în spațiu cu un record mondial de durată și pregătirea primului astronaut străin, din Pakistan, care urmează să fie trimis pe stația Tiangong anul viitor.

Progresele rapide ale Chinei în domeniul spațial au stârnit îngrijorare la Washington, unde autoritățile americane accelerează planurile de a trimite din nou un astronaut pe Lună înainte ca Beijingul să reușească acest lucru.

Cele două țări concurează și în construirea unor alianțe și cadre internaționale în explorarea spațială: acordurile Artemis, conduse de Statele Unite, dedicate explorării lunare, sunt contrabalansate de proiectul chinez și rus pentru Stația Internațională de Cercetare Lunară.