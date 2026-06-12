China susține că e spionată de țestoase și pești: Servicii secrete străine ar folosi animalele marine ca să realizeze hărţi subacvatice

1 minut de citit Publicat la 10:18 12 Iun 2026 Modificat la 10:18 12 Iun 2026

Broască țestoasă și pești, deasupra unui recif de corali. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

China a declarat vineri că servicii de informaţii străine utilizează broaşte ţestoase şi peşti pe care îi echipează cu senzori de spionaj pentru a colecta în secret date sensibile în apele sale în scopul realizării unor hărţi subacvatice, relatează France Presse.

Într-o postare intitulată „Sub albastrul adânc al mării, curenţii subacvatici se agită”, Ministerul Securităţii Statului chinez a relatat pe reţelele sale de socializare că agenţii de informaţii străine utilizează „noi tipuri de echipamente de spionaj” pentru a sustrage date marine sensibile.

„Broaşte ţestoase-spion, peşti-spion”

„Animale marine de dimensiuni relativ mari, echipate cu senzori, au fost descoperite în unele ape chineze”, a declarat ministerul într-o rubrică denumită „Broaşte ţestoase-spion, peşti-spion”.

Creaturile au fost reperate „înotând spre o zonă precisă, colectând date sensibile despre mediul marin, precum temperatura apei, salinitatea şi curenţii oceanici, care erau transmise apoi în străinătate prin satelit”, a indicat ministerul.

Grupuri străine, potrivit ministerului, au utilizat de asemenea balize echipate cu senzori de înaltă precizie şi dispozitive instalate pe nave de marfă capabile să înregistreze „dinamica portuară” în timp real, a adăugat instituţia de securitate chineză, fără a menţiona vreo agenţie străină concretă.

Datele colectate ar servi la realizarea de „hărţi subacvatice” care să permită „identificarea punctelor slabe în apărarea coastei chineze, ceea ce constituie o gravă ameninţare pentru securitatea naţională a Chinei”, mai avertizează ministerul.

Instituţia insistă ca echipamentele provenind din străinătate să fie supuse unor controale de securitate riguroase în China şi a invitat pescarii să semnaleze orice baliză sau dispozitiv suspect pe care îl observă pe mare.

Acuzații de spionaj

Beijingul şi guvernele occidentale se acuză reciproc de mult timp de spionaj, delict pasibil cu pedeapsa cu moartea în China.

Anul trecut, Beijingul a avertizat funcţionarii care lucrează pentru guvern despre aşa-numitele „capcane cu miere”, practică constând în a folosi relaţiile amoroase sau sexuale în scopuri precum spionajul, în urma unui caz care a implicat un responsabil public.

Luna aceasta, alianţa agenţiilor de securitate 'Five Eyes', care cuprinde serviciile de informaţii din Australia, Noua Zeelandă, Canada, Regatul Unit şi SUA, a declarat că spioni chinezi se dădeau drept recrutori online pentru a obţine informaţii sensibile, notează AFP.