Chinezii nu l-au văzut niciodată pe Xi Jinping așa. Casa Albă a făcut publice imagini rare cu liderul de la Beijing

3 minute de citit Publicat la 09:51 04 Noi 2025 Modificat la 10:16 04 Noi 2025

Casa Albă a publicat imagini cu președintele chinez Xi Jinping într-o ipostază neobișnuit de relaxată. FOTO X Casa Albă

Casa Albă a publicat imagini cu președintele chinez Xi Jinping într-o ipostază neobișnuit de relaxată, o imagine pe care majoritatea cetățenilor chinezi nu o văd niciodată în presa controlată de la Beijing, scrie CNN.

Xi Jinping, cel mai puternic lider comunist chinez din ultimele decenii, și-a construit, în cei 12 ani de conducere, o reputație de om serios și sobru, imagine consolidată constant de mass-media de stat.

Însă fotografiile distribuite de Casa Albă în timpul summitului APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) din Coreea de Sud arată o latură diferită a liderului chinez, una care nu apare niciodată în publicațiile din China.

Xi Jinping și Donald Trump. FOTO X Casa Albă

O întâlnire relaxată cu Donald Trump la Busan

Xi a participat la reuniunea APEC desfășurată la Baza Aeriană Gimhae din Busan, unde s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump pentru o întrevedere bilaterală.

Xi Jinping și Donald Trump. FOTO X Casa Albă

Toate privirile erau îndreptate asupra celor doi lideri ai celor mai mari economii ale lumii, care urmau să discute subiecte sensibile, de la soia și fentanil, până la metale rare și cipuri de înaltă tehnologie.

Însă, dincolo de diplomația dură, imaginile publicate de administrația americană surprind un moment rar, spontan între cei doi. Într-una dintre fotografii, Trump întinde mâna peste masă pentru a-i arăta lui Xi o foaie de hârtie. În alta, Xi apare zâmbind cu ochii închiși, în timp ce ministrul chinez de externe Wang Yi râde alături de el. Nu este clar dacă imaginile au fost publicate în ordinea cronologică a întâlnirii.

Glume și telefoane Xiaomi la Seul

Două zile mai târziu, Xi a fost surprins din nou râzând și glumind în timpul schimbului de cadouri cu președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, potrivit unui videoclip difuzat de Reuters. Lee i-a oferit liderului chinez o tablă de joc Go din lemn, iar Xi i-a răspuns dăruindu-i lui și soției sale două telefoane Xiaomi fabricate în China, despre care un oficial chinez a subliniat că au ecrane produse în Coreea de Sud, patria giganților Samsung și LG.

Xi Jinping, preşedintele Chinei, şi Lee Jae-myung, preşedintele Coreei de Sud. Sursa foto: Profimedia Images

Președintele sud-coreean a glumit: „Cum stă treaba cu securitatea comunicațiilor?”, stârnind râsete în sală. "Ar trebui să verificaţi dacă există o cale de acces ascunsă", a răspuns liderul chinez, făcându-l pe omologului său sud-coreean să râdă.

În informatică, o cale de acces ascunsă este un program preinstalat pe un aparat care ocoleşte mecanismele de securitate şi poate, de exemplu, să permită supravegherea unui telefon de către o terţă parte.

Beijingul s-a arătat recent îngrijorat de propunerea SUA de a include mecanisme de urmărire în cipurile exportate, idee care a determinat compania americană Nvidia să declare că produsele sale nu au „backdoor-uri”. În același timp, mai multe țări occidentale și-au exprimat temeri privind securitatea cibernetică a unor dispozitive produse în China.

O imagine diferită față de cea din presa chineză

Aceste două momente spontane contrastează puternic cu imaginea rigidă și controlată a lui Xi în țară. Recent, el a fost prezentat de presa oficială într-o uniformă Mao, conducând o paradă militară, o referință directă la Mao Zedong, fondatorul Republicii Populare Chineze. Înainte de întâlnirea cu Donald Trump, Xi a prezidat o reuniune a Partidului Comunist, unde a susținut discursuri solemne care au întărit percepția controlului său total asupra aparatului politic chinez.

Nu toți liderii Chinei au fost la fel de rigizi. Predecesorul său, Jiang Zemin (președinte între 1993 și 2003), era cunoscut pentru personalitatea sa exuberantă, gustul pentru cultură și deschiderea față de presă și limbi străine.

Cenzură totală pe internetul chinez

Sub conducerea lui Xi, însă, libertatea de expresie a fost restrânsă drastic, iar imaginea sa publică este atent controlată. Politica de vârf a devenit atât de opacă încât analiștii ajung să caute indicii despre direcția Chinei în cele mai mici detalii, de la nuanța părului liderului, până la subînțelesurile discursurilor sale.

Fotografiile și înregistrările care îl arată pe Xi zâmbind sau glumind în Coreea de Sud nu au apărut aproape deloc pe internetul chinez. Cenzorii elimină sistematic orice imagine care contrazice narativul oficial.

Platformele chineze Douyin (versiunea locală a TikTok) și Xiaohongshu nu au publicat nimic despre aceste momente, iar doar câteva postări ale unor publicații chineze din afara țării au apărut pe Weibo, echivalentul chinezesc al rețelei X (fostul Twitter).

Chiar și acolo, reacțiile au fost limitate. Deși sute de mesaje au fost scrise, doar câteva au rămas vizibile, printre ele, un emoji cu degetul mare ridicat și un zâmbet timid.