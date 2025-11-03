Moment rar cu Xi Jinping care face o glumă. Ce i-a spus președintelui din Coreea de Sud, după care a izbucnit în râs

03 Noi 2025

Xi Jinping, preşedintele Chinei, şi Lee Jae-myung, preşedintele Coreei de Sud. Sursa foto: Profimedia Images



Un moment rar de destindere din partea preşedintelui chinez, Xi Jinping, care a glumit pe tema unei eventuale spionări a omologului său sud-coreean, ţine luni prima pagină a ziarelor din Seul, relatează AFP, conform Agerpres.

Schimbul de replici a avut loc sâmbătă la Gyeongju, oraş din sud-estul Coreei de Sud, atunci când preşedintele acestui stat, Lee Jae-myung, şi cel chinez, Xi Jinping, şi-au oferit cadouri pe marginea summitului economic al APEC (Cooperarea economică Asia-Pacific), marcând prima vizită a liderului chinez în Coreea de Sud de peste zece ani.

Gluma s-a referit la cele două smarphone-uri ale companiei chineze Xiaomi echipate cu ecrane de fabricaţie coreeană pe care Xi Jinping i le-a oferit lui Lee Jae-myung.

Preşedintele coreean a întrebat dacă "linia de comunicaţie este securizată", o glumă referitoare la eventuale interceptări ale Chinei, iar Xi Jinping a început să râdă.

"Ar trebui să verificaţi dacă există o cale de acces ascunsă", a răspuns liderul chinez, provocând la rândul său râsul omologului său sud-coreean.

În informatică, o cale de acces ascunsă este un program preinstalat pe un aparat care ocoleşte mecanismele de securitate şi poate, de exemplu, să permită supravegherea unui telefon de către o terţă parte.

Acest scurt episod a provocat un viu interes mediatic, pentru că Xi Jinping glumeşte rar în public şi încă şi mai puţin pe tema spionajului, notează AFP.

"Xi izbucneşte în râs după gluma lui Lee privind securitatea telefoanelor Xiaomi", titrează cotidianul Seul Shinmun luni.

Momentul ilustrează apropierea celor doi lideri în cursul întâlnirilor avute pe parcursul a două zile, a declarat pentru AFP purtătorul de cuvânt al lui Lee Jae-myung, Kim Nam-jun. Acestea au avut loc în cadrul summitului liderilor APEC organizat la Gyeongju.

"De la ceremonii de primire şi schimburi de cadouri la dineuri şi spectacole culturale, cei doi lideri au avut ocazii numeroase pentru a discuta şi a înnoda legături personale. Fără aceste legături, acest gen de glume nu ar fi fost posibil", a explicat el.

Liderul chinez nu s-a deplasat în Coreea de Sud din 2014, iar apoi relaţiile celor două ţări au fost subminate de o serie de diferende.

Cu acest prilej, Xi Jinping a descris cele două ţări drept "parteneri care nu pot fi separaţi".