Chirurgii esteticieni din Washington sunt „inundați” de clienți care cer să li se facă „fața Mar-a-Lago”: „O să arăți ca Maleficent”

Kimberly Guilfoyle este una dintre celebrele „fețe Mar-a-Lago”. A fost iubita lui Donald Trump Jr., iar acum este ambasadoarea americană la Atena. Foto: Getty Images

Chirurgii esteticieni americani sunt „inundați” recent de solicitări din partea unor clienți care-și doresc așa-zisul „chip Mar-a-Lago”, un fel de a arăta artificial, cu fața „pufoasă” care a fost popularizat de personajele din cercul lui Trump – Kimberly Guilfoyle, fosta iubită a lui Donald Trump Jr., Kristi Noem, fostă guvernatoare a Dakotei de Sud, actuală secretară Homeland Security în cabinetul lui Trump sau Matt Gaets, reprezentant republican MAGA, scrie The Guardian.

„Chipul Mar-a-Lago” a fost descris ca fiind „bizar de neted” cu trăsături „artificial voluminoase”, „buze umflate ca și când au fost înțepate de albine”, „sprâncene care nu se mișcă” și „gâturi întinse” precum cele pe care le au Kristi Noem, Kimberly Guilfoyle, Laura Loomer sau Matt Gaetz.

Trăsăturile au mai fost comparate cu cele pe care le aveau staruri din Real Housewives, creaturile demonice care apar în timpul paraliziei în somn sau – ironic având în vedere războiul cultural anti-LGBT dus de republicani – femeile trans supranumite „drag queens”.

Începând din ianuarie, de când Trump este în funcție, esteticienii din DC au început să se confrunte cu o „inundație” de solicitări din partea clienților, mulți insideri ai administrației Trump, care vor să arate toți la fel – adică să li se dea o față „Mar-a-Lago”, a relatat Axios, recent.

Chirurgii au explicat și că majoritatea persoanelor care au cerut această procedură au vrut ca ea să nu fie observabilă, dar evident și „făcută peste limită”.

Axios a atribuit această creștere în interes pentru proceduri de acest tip în afluxul de personaje care au migrat din Florida la Washington în timpul președinției lui Trump.

Alții vin cu teoria că cei care cer această procedură fac un efort calculat să intre în orbita lui Trump, vrând să-l atragă prin satisfacerea bizarelor și nenaturalelor lui standarde de frumusețe.

Manifestarea MAGA pe fețele oamenilor

Dr. Anita Kulkarni este un chirurg estetician care își desfășoară activitatea în cartierul West End din DC și este specializată în remodelarea corporală postpartum.

Când intri în cabinetul ei și ești întâmpinat de un personal care arată bine, dar care nu pare „lucrat” – exact efectul pe care îl caută majoritatea pacienților ei.

„Înainte de acest al doilea mandat Trump, pur și simplu nu vedeam mulți pacienți venind să ceară lucruri nerezonabile”, spune Kulkarni.

Dar de la învestire (lui Trump, în ianuarie 2025 - n. red.) încoace, a primit 6-12 de astfel de solicitări – nu un eșantion mare, dar suficient cât să o facă să ia notițe.

Ea spune că nimeni nu vine să ceară direct „chipul Mar-a-Lago” pe nume; cel mai evident indiciu este atunci când o pacientă cu filler vizibil în buze vine dorind și mai mult.

„Trebuie să-i spun: «Nu pot să vă pun mai mult fără să existe riscuri»”. De asemenea, sunt unii care vor mai mult volum în pomeți sau în linia mandibulară.

„Le explic - «Din punctul meu de vedere, dacă mai adaug ceva acolo, vei ajunge de la a arăta ca cea mai bună versiune a ta la a arăta ca Maleficent». Trebuie să le refuz în moduri în care nu am mai făcut-o până acum”. Și, totuși, pacientele încearcă să negocieze.

Dar aplicarea unui nou strat de filler peste unul existent prea devreme poate provoca denivelări, iar Kulkarni nu vrea să-și strice reputația de estetician.

„Gustul meu nu trebuie neapărat să fie gustul tău ca să îți ofer ceea ce îți dorești”, spune ea. „Dar când ceri ceva ce iese din zona a ceea ce ar trebui să arate o față umană normală, nu sunt dispusă să fac așa ceva”.

Și mai mulți ar putea ridica din umeri și spune că „fața Mar-a-Lago” face parte din acceptarea mai largă a remodelării corporale în societate.

Liftingul facial fără vârstă al lui Kris Jenner, la cea de-a 70-a aniversare, poate părea mai puțin strident decât trăsăturile umflate ale Laurei Loomer, dar ambele sunt la fel de artificiale.

Creștere explozivă a numărului de operații estetice

Fenomenul apare într-un moment în care Societatea Americană a Chirurgilor Plastici raportează că au fost făcute peste 28,5 milioane de proceduri minim invazive în 2024 - augmentarea buzelor, fillerele dermice și tratamentele neuromodulatoare (precum Botox) au intrat în top cinci.

Dr. Troy Pittman, un chirurg plastician din DC, spune că, la nivel național, oamenii sunt mai dispuși să vorbească despre intervențiile pe care le-au făcut.

„Nu e un lucru rău”, spune el. „Dar într-un oraș ca DC, există această «romanțare» a Washingtonului odată cu noua administrație, așa că a devenit mai răspândit. Li se pare în regulă să arate «îmbunătățiți»”.

Dr. Kelly Bolden este și ea chirurg plastician în DC. Majoritatea clienților ei sunt persoane de culoare – ea este directoare medicală al Cultura Dermatology, o clinică specializată în tratamente cosmetice pentru tonuri de piele mai închise – și nu observă o creștere semificativă a cererilor pentru „fața Mar-a-Lago”. Dar a remarcat o schimbare, în special în rândul clientelor mai tinere, aflate în jurul vârstelor de 20 și 30 de ani.

„Vin și îmi spun efectiv că le place aspectul artificial. Câteva dintre paciente mi-au spus exact aceste cuvinte”, spune Bolden.

Unele dintre cele mai vizibile personaje din administrația Trump sunt tinere, precum secretara de presă Karoline Leavitt și adjuncta ei, Anna Kelly (ambele de 28 de ani, iar cea din urmă este fostă participantă la concursuri de frumusețe), și sunt mereu pregătite pentru camere.

„Cred că majoritatea celor din administrație sunt mai tineri decât în mod obișnuit, probabil că de-aici vine această tendință”.

Cei care își doresc un „chip Mar-a-Lago” trebuie să poată suporta acele: Bolden spune că cel mai adesea este obținută prin injecții și injectarea unor substanțe sub piele. „Este vorba de filler și Botox folosite în exces, care le oferă acel aspect de chip-mască”.

Acesta nu este un look pentru care Bolden este cunoscută. Uneori refuză direct clienți care-i cer asta. Alteori ajunge la un compromis.

„De obicei mă uit la ele și spun: «Hai să te echilibrăm, să facem totul mai uniform». Sunt mulțumite dacă injectez un pic mai mult”, spune ea.

Oamenii merg la chirurgi pentru a arăta ca vedetele

După ce ducesa de Sussex și-a anunțat logodna cu Prințul Harry în 2017, Pittman spune că femeile veneau la consultații cu fotografii ale lui Meghan și cereau să aibă nasul ei.

„Asta e o capcană”, spune Pittman. „Nu încercăm să facem oamenii să arate ca niște clone unii de alții”.

Ar proceda la fel cu cineva care ar veni cu o poză cu Ivanka sau Melania Trump.

„Ori de câte ori cineva vine cerând un look «de marcă», asta poate duce fie la așteptări foarte nerealiste, fie la rezultate artificiale”.

Alți chirurgi esteticieni promovează „fața Mar-a-Lago”. O clinică din Boca Raton, Florida – la mai puțin de o oră de Mar-a-Lago – o prezintă drept o procedură care „nu țipă a chirurgie. În schimb, șoptește rafinament”.

Dr. Shervin Naderi, care profesează în zona DC, a descris acest look drept „o mască aristocratică modernă” pe blogul clinicii sale.

Când știe un pacient că e momentul să o lase mai moale cu procedurile? Bolden spune că, de multe ori, nu știe.

„Percepția oarbă”

Termenul din industrie este „percepția oarbă”. „Prima dată când cineva își face filler, de cele mai multe ori arată bine”, a spus ea. „Apoi, oamenii se obișnuiesc, și când văd că revine un rid sau apare puțină lăsare a pielii, spun: «Am nevoie de mai mult». Aleargă după ceva fără să-și dea seama. Puțin câte puțin se adună și nu mai pot vedea evoluția”.

Frumusețea în politică a fost mult timp un subiect incomod, mai ales în ceea ce privește femeile. Nicole Russell, editorialistă la USA Today, a numit glumele despre „fața Mar-a-Lago” „atacuri crude” la adresa femeilor conservatoare.

Pentru alții, acest look a ajuns să simbolizeze o loialitate față de Trump și politicile sale. Kristi Noem a putut fi văzută purtând machiaj complet la un raid ICE, cu bucle revărsându-se peste vesta antiglonț. Sau pe Leavitt la pupitrul de presă, insistând că numele lui Trump în emailurile lui Jeffrey Epstein nu înseamnă nimic, în timp ce își strânge buzele roz conturate excesiv, asortate cu fardul sidefat.

Kristi Noem, o apropiată a lui Trump în al doilea mandat, a fost guvernatoare a Dakotei de Sud, iar acum este șefă la Homeland Security în cabinetul Trump 2.0. Foto: Getty Images.

La doar 28 de ani, Karoline Leavitt este cea mai tânără persoană care a devenit secretar de presă al Casei Albe în istoria funcției. Foto: Getty Images.

Nici bărbații nu sunt feriți de „chemarea” operațiilor estetice de dragul politicii. 92% dintre chirurgi spun că fac proceduri pe pacienți bărbați, cu liftinguri faciale și linii mandibulare sculptate printre preferate.

Pittman a declarat pentru Axios că pacienții săi bărbați vor să arate „mai tineri, mai virili și mai masculini”, asemenea lui Pete Hegseth, folosind Botox, liposucție și întinerirea pleoapelor.

Dar, la fel ca orice tendință, și administrațiile vin și trec. „Fața Mar-a-Lago” nu va dura pentru totdeauna – la propriu. „Nimic în chirurgia plastică nu este permanent”, spune Bolden. „Fillerul se duce. Majoritatea oamenilor îți vor spune că obții cam opt până la zece ani dintr-un lifting facial. Totul are o durată de viață”.