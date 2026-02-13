CIA încearcă să recruteze spioni dintre militarii lui Xi Jinping, pe YouTube: A publicat un clip pentru ofițerii din armata chineză

CIA este Agenția Centrală de Informații a Statelor Unite ale Americii. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

CIA și-a intensificat eforturile de recrutare a spionilor în China, lansând joi un videoclip, pe YouTube, în limba chineză, destinat militarilor lui Xi Jinping deziluzionați.

Videoclipul, publicat pe canalul de YouTube al agenției, îl prezintă pe un ofițer chinez imaginar care decide să contacteze CIA (Central Intelligence Agency - Agenția Centrală de Informații a SUA) după ce constată că „singurul lucru pe care îl protejează liderii sunt propriile interese” și că „puterea lor se bazează pe nenumărate minciuni”.

Acesta apare mai întâi acasă, alături de familie, apoi trece cu mașina pe lângă un punct de control sub ploaie torențială, pentru a încheia cu scena în care deschide un laptop și începe să tasteze: „Alegerea acestei căi este modul meu de a lupta pentru familia și țara mea”, potrivit NBC News.

Textul în limba chineză care însoțește videoclipul încurajează divulgarea de informații despre liderii și ofițerii superiori chinezi, precum și despre alte domenii sensibile, precum diplomația, economia, știința și tehnologiile de vârf. CIA promite că poate fi contactată „în siguranță prin intermediul serviciului său ascuns (pe browserul securizat) Tor”.

Directorul CIA, John Ratcliffe, a declarat că videoclipurile similare publicate anul trecut au avut ca scop recrutarea oficialilor chinezi pentru a ajuta Statele Unite și că agenția va continua să ofere „oportunități de a lucra împreună pentru un viitor mai bun”.

Difuzarea acestui nou videoclip vine la doar câteva zile după demiterea răsunătoare a generalului Zhang Youxia, vicepreședinte al Comisiei Militare Centrale a Chinei și al doilea om din Armata Populară de Eliberare după Xi Jinping, suspectat de „încălcări grave ale disciplinei”, un eufemism pentru corupție.

China a condamnat și în trecut astfel de inițiative. Ministerul chinez de Externe a condamnat videoclipurile CIA din 2022 ca pe o „provocare politică pură” și a avertizat că Beijingul va lua „toate măsurile necesare pentru a respinge infiltrarea și activitățile de sabotaj din străinătate”.