Cinci noi rute feroviare vor lega destinații turistice din Europa: Unde circulă trenul cu cinematograf

Noul tren Praga-Copenhaga va avea un cinematograf pentru copii. FOTO: Hepta

Călătoria cu trenul în Europa este programată să primească un impuls major în 2026. Există cinci noi rute în curs de dezvoltare programate să înceapă să funcționeze anul acesta, potrivit Euronews.

De la o linie pentru trenurile de noapte Paris-Berlin la un serviciu de zi complet nou Praga-Copenhaga, în total cinci noi rute de tren au fost confirmate sau planificate pentru 2026.

Anul trecut, operatorul feroviar național austriac ÖBB a anunțat că trenurile sale de noapte care leagă Parisul de Viena și Berlin vor fi întrerupte începând cu 14 decembrie, în urma retragerii finanțării de către guvernul francez.

Cu toate acestea, European Sleeper a anunțat ulterior că va prelua ruta, primul tren fiind programat să circule pe 26 martie 2026.

Serviciul va funcționa de trei ori pe săptămână, cu plecări probabile de la Gara de Nord din Paris în serile de marți, joi și duminică, iar serviciul de întoarcere de la Hauptbahnhof și Ostbahnhof din Berlin luni, miercuri și vineri, potrivit The Guardian.

Trenul de dormit va face și opriri la Hamburg începând cu 13 iulie 2026, ceea ce va fi o completare convenabilă pentru călătorii către Scandinavia, deoarece serviciile existente leagă deja orașul german de Copenhaga, Stockholm și Oslo.

La sfârșitul anului 2026 va fi lansat un serviciu mai rapid care leagă Parisul de München.

O nouă legătură transfrontalieră dintre Franța și Germania va fi sporită prin lansarea unui nou serviciu care leagă Parisul de München, programat să fie lansat la sfârșitul anului 2026.

Ruta de mare viteză va fi operată de Deutsche Bahn din Germania și SNCF din Franța.

Există deja câte un tren TGV pe zi care circulă în fiecare direcție, dar cei doi operatori feroviari spun că noile servicii vor fi mai rapide și mai frecvente. Detalii despre orare sau prețuri nu au fost încă publicate.

Noul tren Praga-Copenhaga va avea un cinematograf pentru copii

Deutsche Bahn (DB), Căile Ferate Daneze (DSB) și Căile Ferate Cehe (ČD) își unesc forțele pentru a oferi noua conexiune directă de la Praga la Copenhaga via Berlin, care va fi lansată pe 1 mai 2026.

Serviciul de zi pe tot parcursul anului va funcționa în ambele direcții și se așteaptă să dureze doar șapte ore între Copenhaga și Berlin și aproximativ unsprezece ore între Copenhaga și Praga.

Operatorii vor prelungi, de asemenea, un tren de noapte de vară care leagă în prezent Hamburg și Copenhaga mai departe de Praga.

Ruta va fi deservită de noile trenuri ComfortJet ale companiei ČD, oferind o gamă largă de facilități, inclusiv un restaurant la bord, Wi-Fi, spațiu de depozitare pentru biciclete și spațiu pentru 555 de pasageri.

Trenurile de mare viteză dispun, de asemenea, de lifturi pentru scaune cu rotile, un cinematograf pentru copii și geamuri radiotransparente, care îmbunătățesc conectivitatea mobilă și recepția pentru pasageri.

Legătura directă Budapesta - Belgrad revine pe șine

După ce au fost suspendate în 2019 pentru renovări ample ale infrastructurii, trenurile directe dintre capitala Ungariei, Budapesta, și capitala Serbiei, Belgrad, urmează să revină în 2026.

Linia este așteptată să se deschidă încă din februarie, operatorii planificând să opereze șase servicii dus-întors pe zi între cele două orașe.

Două dintre aceste trenuri sunt așteptate să fie servicii EuroCity de mare viteză cu legătură cu Viena, o călătorie care va dura probabil în jur de șase ore.

Pentru călătorii interesați să exploreze unele dintre obiectivele turistice mai puțin cunoscute din Marea Britanie, un nou tren din Londra către un oraș mic din Scoția îi așteaptă anul viitor.

Ruta operată de compania feroviară low-cost Lumo va conecta gara Euston din Londra cu Stirling, la aproximativ o oră nord de Edinburgh.

Serviciul este așteptat să fie lansat la mijlocul anului 2026 și va opri pe parcurs la Lockerbie, Carlisle, Preston și Nuneaton.