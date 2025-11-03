Cine e mecanicul erou care a protejat pasagerii de atacatorul cu cuțitul din trenul spre Londra. Decizia sa rapidă a salvat multe vieți

Un angajat al companiei feroviare London North Eastern Railway (LNER), care „a salvat viețile multor oameni” în timp ce proteja pasagerii unui tren în timpul atacului cu cuțitul care a avut loc sâmbătă. FOTO: Profimedia Images

Un angajat al companiei feroviare London North Eastern Railway (LNER), care „a salvat viețile multor oameni” în timp ce proteja pasagerii unui tren în timpul atacului cu cuțitul care a avut loc sâmbătă, este în stare critică la spital. Intervenția acestuia a fost descrisă drept „eroică” de un purtător de cuvânt al poliției, scrie BBC.

Un bărbat de 32 de ani este singurul suspect al atacului care a avut loc sâmbătă seara, într-un tren care circula pe ruta Doncaster - Londra King’s Cross și care s-a oprit în Huntingdon, Cambridgeshire, puțin înainte de ora 20:00 GMT. Unsprezece persoane au fost transportate la spital, iar duminică seara poliția britanică pentru transporturi (BTP) a confirmat că cinci dintre răniți au fost externați.

Până marți, numărul polițiștilor în principalele gări din țară, inclusiv în Londra, Birmingham, Leeds, York și Manchester, va fi menținut ridicat.

Un alt bărbat, în vârstă de 35 de ani, care fusese arestat la fața locului, a fost eliberat după ce s-a stabilit că nu a avut nicio legătură cu atacul.

Forțele de ordine au confirmat că angajatul LNER aflat în stare critică a încercat să oprească atacatorul. „Vizionând imaginile CCTV de pe tren, acțiunile angajatului au fost pur și simplu eroice și, fără îndoială, au salvat vieți”, a declarat un purtător de cuvânt al BTP.

Suspectul, un bărbat de culoare, cetățean britanic din Peterborough, s-a urcat în trenul LNER în gara orașului, au precizat autoritățile.

Adjunctul comisarului-șef Stuart Cundy a adăugat: „Ancheta noastră se desfășoară rapid. După cum era de așteptat, detectivii specializați verifică trecutul suspectului aflat în custodie și evenimentele care au precedat atacul.” Poliția a confirmat că un cuțit a fost recuperat de la fața locului.

Nu se știe motivul atacului, însă polițiștii au declarat că nu cred că este vorba despre un act de terorism.

David Horne, directorul general al companiei LNER, le-a mulțumit echipelor de urgență „pentru reacția rapidă și profesionistă” și a spus că întreaga companie este „profund șocată și întristată” de incident. „Gândurile și rugăciunile noastre se îndreaptă către toți cei afectați, în special către colegul nostru care se află în stare critică și familia sa”, a spus el. „De asemenea, aș dori să recunosc curajul și reacția promptă a mecanicului, echipajului și colegilor noștri din operațiuni.”

Amira Ostalski, care se afla în tren împreună cu o prietenă, a povestit că a văzut cum un bărbat a fost înjunghiat de un individ care purta ceea ce părea a fi un cuțit mare de bucătărie. „Părea că are o misiune: să înjunghie pe oricine vedea în fața lui”, a spus ea. „Era sânge peste tot, oamenii țipau: «Are un cuțit!».”

Ostalski a relatat că a văzut o persoană atacată la „cinci sau șase rânduri” distanță de locul ei și a adăugat: „Aș fi putut fi următoarea. Oamenii cădeau și erau călcați în picioare. Trenul era foarte aglomerat, toată lumea încerca să fugă de atacator. A fost îngrozitor.” Când conductorul a reușit să deschidă ușa în gară, pasagerii au început să fugă. „Nu cred că voi mai putea să stau vreodată liniștită într-un tren”, a adăugat ea.

Cine e mecanicul erou

Mecanicul trenului a fost identificat ca fiind Andrew Johnson, fost ofițer-șef în Marina Regală. Când s-a dat alarma, Johnson a contactat centrul de control pentru a redirecționa trenul de pe linia rapidă pe linia lentă, care are peron la stația Huntingdon.

Decizia sa rapidă este considerată motivul pentru care echipele de intervenție au putut urca atât de repede în tren. Gândirea sa promptă a prevenit oprirea trenului în câmp deschis sau continuarea călătoriei până la următoarea stație, ceea ce ar fi întârziat intervenția cu 10–15 minute.

Un reprezentant sindical l-a lăudat pentru modul exemplar în care a acționat. Nigel Roebuck, de la sindicatul Aslef, a spus: „Mecanicul a făcut tot ce a fost instruit să facă, la momentul potrivit și în modul corect. A dat dovadă de curaj, devotament și determinare în cele mai dificile împrejurări. Gândurile noastre se îndreaptă către colegul său, care se află încă la terapie intensivă.”

Un alt martor, Thomas McLachlan, a declarat: „Pot spune că au existat mulți eroi în acea zi, oameni care pur și simplu au vrut să îi ajute pe cei din jur, oferind pături, încălzitoare de mâini.”

El a povestit că a văzut un bărbat rănit grav, tăiat pe față, despre care a aflat ulterior că încercase „să protejeze o tânără de atac”. „A fost rănit pe față pentru a o apăra, asta e o dovadă reală de altruism”, a spus el.

Ministrul de Interne, Shabana Mahmood, urmează să facă o declarație în Parlament, luni după-amiază, în legătură cu atacul.