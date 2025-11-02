„Fugiți, e un tip care îi înjunghie pe toți”. Scene de groază într-un tren care mergea spre Londra. 10 oameni răniți, în stare gravă

2 minute de citit Publicat la 13:01 02 Noi 2025 Modificat la 13:01 02 Noi 2025

Mai multe persoane au fost înjunghiate într-un tren din Marea Britanie. Foto: Profimedia Images

Zece persoane au ajuns la spital, dintre care nouă sunt în stare critică, după un atac cu cuțitul comis sâmbătă seară într-un tren care circula de la Doncaster la Londra, pe ruta King’s Cross. Doi suspecți au fost arestați de poliția britanică, scrie BBC.

Incidentul a avut loc în jurul orei 19:40 (ora locală), când pasagerii trenului de la 18:25 au sunat la poliție, anunțând că un bărbat înarmat atacă oameni la bord. Trenul a făcut o oprire neprogramată în stația Huntingdon, din comitatul Cambridgeshire, unde echipele de intervenție - inclusiv ofițeri înarmați - au urcat la bord și au acordat primul ajutor victimelor.

La aproximativ 21:45, primarul din Cambridgeshire a anunțat că doi suspecți au fost arestați și se află în custodia poliției. Informația a fost confirmată ulterior și de forțele de ordine.

Autoritățile au declarat ulterior un „incident major”, iar ancheta este acum sprijinită de poliția antiteroristă, în timp ce investigatorii încearcă să afle circumstanțele exacte și motivul atacului.

Scene de panică la bord: pasagerii s-au baricadat în vagoane

Martorii descriu momente de teroare și confuzie. Olly Foster, un pasager aflat în tren, a povestit pentru BBC că a auzit țipete și oameni strigând „fugiți, fugiți, e cineva care înjunghie pe toată lumea”.

„Am crezut că e o glumă de după Halloween, dar în câteva secunde oamenii au început să fugă prin vagoane. Când m-am sprijinit de un scaun, mi-am dat seama că aveam mâna plină de sânge”, a relatat bărbatul.

Potrivit lui Foster, un bărbat mai în vârstă a intervenit pentru a proteja o tânără, blocând atacatorul. În urma confruntării, el a suferit răni la cap și la gât. Pasagerii au folosit haine pentru a opri sângerările. „Tot ce aveam la îndemână era o sticlă de whisky Jack Daniel’s… ne rugam doar să nu intre în vagonul nostru”, a spus martorul.

Un alt pasager a declarat pentru BBC că un bărbat rănit a alergat strigând „cineva are un cuțit!”, moment în care toți călătorii s-au înghesuit în partea din față a trenului.

Doi suspecți arestați

Potrivit martorilor citați de Sky News, atacul ar fi început la aproximativ zece minute după plecarea trenului din stația Peterborough. Câțiva pasageri răniți au fost văzuți fugind spre vagoanele din spate.

Unul dintre atacatori ar fi fost observat ulterior pe peronul gării din Huntingdon, ținând în mână un cuțit mare, în timp ce polițiștii îl somau cu armele îndreptate spre el. Agenții au folosit un pistol cu electroșocuri pentru a-l imobiliza.

Cod „Plato” activat, apoi retras

Poliția Transporturilor din Marea Britanie a confirmat că, în timpul operațiunii, a fost activat codul „Plato” - termenul folosit la nivel național pentru a desemna o posibilă „amenințare teroristă în desfășurare”.

Codul a fost ulterior retras, după ce autoritățile au stabilit că situația este sub control.

După intervenția poliției, pasagerii nevătămați au fost evacuați și urcați în autobuze care i-au transportat spre Londra. Imagini de la fața locului arată că transferul a avut loc în jurul orei 23:00.

Operatorul feroviar London North Eastern Railway (LNER) a avertizat că traficul feroviar va fi perturbat pe tot parcursul zilei de duminică și le-a cerut călătorilor să evite deplasările, dacă este posibil.

„Sunt profund șocat și întristat de acest incident grav”, a transmis David Horne, directorul general al LNER. „Le mulțumesc serviciilor de urgență pentru reacția rapidă și profesională și vom continua să oferim tot sprijinul necesar celor afectați”.

Ce nu se știe încă

Până în acest moment, poliția nu a făcut publice identitățile celor zece răniți și nici detalii despre persoanele arestate. De asemenea, motivul atacului rămâne necunoscut.

Ancheta este în desfășurare, iar poliția transporturilor colaborează cu ofițerii antiterorism pentru a stabili dacă există vreo motivație ideologică în spatele violenței.