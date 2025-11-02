Mai multe persoane au fost înjunghiate într-un tren din Marea Britanie. Doi suspecți au fost arestați

Publicat la 01:12 02 Noi 2025 Modificat la 01:12 02 Noi 2025

Mai multe persoane au fost înjunghiate, într-un tren care circula în Cambridgeshire. FOTO: PatrickChristys/ X

Mai multe persoane au fost înjunghiate, sâmbără seară, într-un tren care circula în Cambridgeshire, Marea Britanie. În urma incidentului, două persoane au fost arestate, potrivit BBC.

LNER, care operează serviciile East Coast Mainline în Marea Britanie, a îndeamnat pasagerii să nu călătorească din cauza „perturbărilor majore” cauzate de multiplele înjunghieri dintr-un tren spre Huntingdon în Cambridgeshire.

Într-o declarație pe X, compania scrie: „Ne confruntăm cu perturbări majore pe ruta LNER. Serviciile de urgență se ocupă de un incident la gara Huntingdon, toate liniile sunt blocate. Sfatul nostru este «Nu călătoriți». Vă rugăm să vă amânați călătoria acolo unde puteți.”

Mai mulți pacienți au fost transportați la spital, a anunțat Serviciul de Ambulanță East of England.

„Am mobilizat un răspuns la scară largă la Gara Huntingdon, care a inclus numeroase ambulanțe, comandanți tactici, Echipa noastră de Intervenție în Zone Periculoase și echipe de terapie intensivă, inclusiv Ambulanța Aeriană East Anglian și Ambulanța Aeriană Essex și Herts. Putem confirma că am transportat mai mulți pacienți la spital.”

Reacția premierului Keir Starmer

Premierul Keir Starmer a reacționat descriind incidentul “profund îngrijorător”.

„Incidentul oribil dintr-un tren de lângă Huntingdon este profund îngrijorător”, spune Keir Starmer într-o postare pe X.

“Gândurile mele sunt alături de toți cei afectați și mulțumesc serviciilor de urgență pentru răspunsul lor. Oricine se află în zonă ar trebui să urmeze sfatul poliției.”

Paul Bristow, primarul din Cambridgeshire și Peterborough, spune într-o postare pe X: „Se aud relatări despre scene oribile într-un tren în Huntingdon, Cambridgeshire.

Poliția din Cambridgeshire este la fața locului și două persoane au fost arestate.”