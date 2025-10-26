Cine e miliardarul prieten cu Trump care a plătit salariile militarilor americani

Donald Trump, preşedintele Statelor Unite ale Americii. Sursa foto: Getty Images

Miliardarul care a donat 130 de milioane de dolari pentru a acoperi salariile militarilor în timpul crizei bugetare din SUA a fost identificat, au scris publicaţiile The New York Times şi Newsweek. În timpul unor declaraţii făcute la un eveniment la Casa Albă, Donald Trump l-a lăudat pe bogatul donator, numindu-l patriot şi "prieten de-al meu", dar a refuzat să îi dezvăluie numele.

"Prietenul" anonim al președintelui SUA, care a donat la începutul acestei săptămâni 130 de milioane de dolari pentru a ajuta la plata membrilor forțelor armate americane în timpul blocajului guvernamental aflat în desfășurare, a fost identificat drept bogatul și retrasul Timothy Mellon, au relatat jurnaliştii de la The New York Times sâmbătă, citând două persoane familiarizate cu situația.

În vârstă de 83 de ani, Timothy Mellon este un moştenitor al unei bănci şi magnat al căilor ferate. Momentan, nu este clar cum va acoperi donaţia salariile trupelor. Suma de 130 de milioane de dolari ar echivala cu aproximativ 100 de dolari pentru fiecare membru al armatei, potrivit sursei citate.

De ce este important

Speculațiile privind identitatea donatorului s-au intensificat după confirmarea donației. Pentagonul a declarat pentru Newsweek, vineri, că a acceptat donația – o informație care a apărut la scurt timp după ce Senatul SUA a eșuat să adopte o măsură prin care să fie restabilite salariile pentru militari și alți angajați esențiali.

Guvernul este închis din 1 octombrie, iar republicanii și democrații se află într-un impas, aruncându-și reciproc vina pentru cauzarea blocajului. Partidul Republican deține majoritatea atât în Cameră, cât și în Senat, dar are nevoie de sprijinul democraților pentru a ajunge la un acord.

Salariile militarilor au fost o problemă centrală, aproximativ 1,3 milioane de membri activi ai armatei confruntându-se cu posibilitatea de a nu-și primi plata. Militarii ar trebui să primească salariile acumulate după încheierea perioadei de blocaj guvernamental.

Timothy Mellon, susținător al lui Donald Trump și Kennedy Jr.

Timothy Mellon, nepotul fostului secretar al Trezoreriei Andrew W. Mellon, este un susţinător al lui Donald Trump care a donat zeci de milioane de dolari grupurilor care susţin campania preşedintelui pentru 2024. Anul trecut, el a donat 50 de milioane de dolari unui super PAC care îl susţine pe Trump, aceasta fiind una dintre cele mai mari contribuţii individuale dezvăluite vreodată, a menţionat ziarul.

Miliardarul nu a fost un donator republican proeminent până la prima alegere a lui Trump, dar în ultimii ani a donat sute de milioane de dolari pentru a-l susţine pe preşedinte şi pe Partidul Republican.

În plus, Timothy Mellon este un susţinător important al secretarului Sănătăţii şi Serviciilor Sociale, Robert F. Kennedy Jr., care a candidat şi el la preşedinţie în 2024, mai întâi ca democrat şi mai târziu ca independent, înainte de a se retrage pentru a-l susţine pe Trump. Mellon a donat milioane de dolari pentru campania prezidenţială a lui Kennedy şi a donat bani şi organizaţiei non-profit anti-vaccinare a secretarului, Children’s Health Defense, potrivit The New York Times.

În ciuda contribuţiilor sale politice, Timothy Mellon a încercat să păstreze un profil discret. Într-o autobiografie publicată în 2015, Mellon s-a descris ca un fost liberal care s-a mutat din Connecticut în Wyoming pentru a beneficia de impozite mai mici şi de o populaţie mai redusă.

Liderul de la Casa Albă a refuzat din nou să numească persoana vineri, în timp ce vorbea cu presa la bordul Air Force One, la scurt timp după plecarea din Washington spre Asia, numind donatorul "un mare cetăţean american" şi "un om important".

"Nu doreşte publicitate. Preferă ca numele său să nu fie menţionat, ceea ce este destul de neobişnuit în lumea din care provin şi în lumea politicii, unde se doreşte ca numele să fie menţionat", a declarat Donald Trump vineri.