Shutdown în SUA: Trump vrea să plătească salariile militarilor americani cu bani dintr-o donație anonimă „de la un prieten”

Armata americană numără 1,3 milioane de militari și angajați. Foto: Getty Images

Administrația Trump încearcă să permită acordarea unei „donații anonime” în valoare de 130 de milioane de dolari pentru a plăti salariile militarilor americani în perioada shutdown-ului guvernamental. Donatorul anonim este un „aliat” al lui Trump. Informația a fost confirmată vineri seara de Departamentul Apărării, informează CNN.

„Donația a fost permisă cu condiția ca ea să fie folosită pentru plata salariilor și beneficiilor salariale ale funcționarilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell.

Donația de 130 de milioane va avea un impact minor asupra acoperirii tuturor salariilor militarilor americani. În condițiile în care SUA are în jur de 1,3 milioane de militari, o astfel de donație ar însemna un ajutor financiar de 100 de dolari pentru fiecare membru activ al armatei americane.

Decizia de a face o astfel de donație reprezintă o premieră în politica americană. Finanțarea armatei SUA se face din fonduri publice aprobate de Congresul Statelor Unite.

Ce înseamnă „shutdown”: Cum se ajunge în situația în care serviciile guvernamentale din SUA își suspendă activitățile

Serviciile guvernului SUA s-au suspendat („shutdown”) la începutul lui octombrie, după ce preşedintele Donald Trump şi Congresul nu au ajuns la un acord în privinţa proiectului de lege privind cheltuielile federale.

Sute de mii de angajaţi federali consideraţi a nu fi esenţiali pentru protejarea persoanelor şi a proprietăţilorau fost trimişi, astfel, acasă. Biroul pentru buget al Congresului estimează că aproximativ 750.000 de funcţionari vor fi suspendaţi temporar, cu salarii amânate.

Donald Trump a ameninţat că va concedia mai mulţi angajaţi federali, dacă legislatorii nu vor adopta o lege pentru a evita blocajul. Administraţia sa nu a precizat ce reduceri se vor face.

Ultimul „shutdown” din SUA, care a ţinut de la sfârşitul lunii decembrie 2018 până la sfârşitul lunii ianuarie 2019, în timpul primului mandat al lui Donald Trump, a durat 35 de zile, un record.

Congresul elaborează în fiecare an legi detaliate privind cheltuielile pentru majoritatea agenţiilor guvernamentale americane, dar rareori le finalizează înainte de începerea anului fiscal, la 1 octombrie. De obicei, legislatorii adoptă legi provizorii privind cheltuielile pentru a evita perturbări timp de câteva săptămâni sau luni, în timp ce îşi finalizează lucrările.

Actul de finanţare provizorie actual expiră la 30 septembrie. Republicaţii şi democraţii nu au reuşit să ajungă la un acord cu privire la o prelungire pe care Trump să o semneze înainte de miezul nopţii, ora locală (ora 7:00, ora României). Acest lucru ar însemna că o mare parte a guvernului nu va mai avea fonduri pentru a-şi continua activitatea.

Congressional appropriators on both sides of the aisle said Friday that they were seeking more information from the administration about the specifics of the donation, but had yet to receive any explanation.

Democrats also raised concerns about its legality, contending that the gift acceptance authority cited by the Pentagon only permits gifts for a handful of specific purposes — such as funding military schools,

those injured or killed in the line of duty. Donations can also face additional, tighter restrictions if they come from foreign governments or organizations.

“Using anonymous donations to fund our military raises troubling questions of whether our own troops are at risk of literally being bought and paid for by foreign powers,” Delaware Sen. Chris Coons, the top Democrat on the Senate’s defense appropriations subcommittee, said in a statement.

Budget experts also questioned whether using the donation to pay military members runs afoul of the Antideficiency Act, which forbids federal agencies from using federal funds that exceed what have been allocated to them. Democrats have accused the administration of violating that law multiple times during the shutdown, including in its decision to fire thousands of federal workers.

The Pentagon referred to the donation as an “anonymous” contribution and also did not respond to questions about whether it planned to brief Congress on the details of its use.