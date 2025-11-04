Cine este generalul care a aruncat Sudanul într-un război civil devastator. A făcut o avere vânzând cămile și aur

Generalul Hemedti a controlat cea mai mare mină de aur din Sudan. FOTO: Hepta

Sudanul este măcinat din 2023 de un război civil devastator, declanșat de o luptă aprigă pentru putere între armată și un puternic grup paramilitar, Forțele de Sprijin Rapid (RSF), condus de Mohamed Hamdan Dagolo, cunoscut sub numele de „Hemedti”. Acesta a devenit o figură dominantă pe scena politică a Sudanului, gruparea sa paramilitară controlând acum jumătate din țară.

Cu toate acestea, Hemedti are origini umile. Familia sa provine dintr-o comunitate modestă, vorbitoare de arabă și crescătoare de cămile, care se întinde pe teritoriul Ciadului și în Darfur, potrivit BBC.

Hemedti s-a născut în 1974 sau 1975 - la fel ca mulți alții proveniți dintr-un mediu rural, data și locul nașterii sale nu au fost înregistrate.

Condus de unchiul său, Juma Dagolo, clanul său s-a mutat în Darfur în anii 1970 și 1980, fugind de război și căutând pășuni mai verzi.

După ce a abandonat școala la începutul adolescenței, Hemedti a câștigat bani din comerțul cu cămile prin deșert, către Libia și Egipt.

La acea vreme, Darfur era vestul sălbatic al Sudanului - sărac, fără lege și neglijat de guvernul președintelui de atunci, Omar al-Bashir.

Hemedti a devenit unul dintre numeroșii comandanți Janjaweed, miliții arabe care atacau satele grupului etnic indigen Fur. Aceștia au câștigat rapid notorietate pentru incendii, jafuri, răpiri și ucideri

O anchetă americană a stabilit că Janjaweed au fost responsabili de genocid.

Hemedti era considerat un personaj mult prea secundar pentru a fi în vizorul procurorului la acea vreme.

Hemedti, generalul celei mai puternice forțe paramilitare din Sudan

În anii care au urmat apogeului violențelor din 2004, Hemedti și-a jucat cărțile cu abilitate, ajungând să devină șeful unei puternice forțe paramilitare, al unui imperiu corporativ și al unei mașini politice.

Când alte unități Janjaweed s-au revoltat, Hemedti a condus forțele guvernamentale care le-au învins, preluând în acest proces controlul asupra celei mai mari mine de aur artizanale din Darfur, într-un loc numit Jebel Amir.

Rapid, compania familiei lui Hemedti, Al-Gunaid, a devenit cel mai mare exportator de aur din Sudan.

În 2013, Hemedti a cerut - și a obținut - statutul oficial de șef al unui nou grup paramilitar, RSF, care raporta direct regimului Bashir.

Janjaweed au fost integrați în RSF, primind uniforme, vehicule și arme noi - și, de asemenea, ofițeri din armata regulată care au fost aduși pentru a ajuta la modernizare.

RSF a obținut o victorie importantă împotriva rebelilor din Darfur, s-a descurcat mai puțin bine în lupta împotriva unei insurecții în Munții Nuba adiacenți Sudanului de Sud și a fost contractată pentru a supraveghea granița cu Libia.

În 2015, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite (EAU) au cerut armatei sudaneze să trimită trupe pentru a lupta împotriva houthilor în Yemen.

Contingentul era comandat de un general care luptase în Darfur, Abdel Fattah al-Burhan, acum șeful armatei aflate în război cu RSF.

Hemedti a văzut o șansă și a negociat un acord separat, privat, atât cu Arabia Saudită, cât și cu Emiratele Arabe Unite, pentru a furniza mercenari RSF.

Legăturile lui Hemedti cu Grupul Wagner

Hemedti a încheiat un parteneriat și cu Grupul Wagner din Rusia, primind instruire în schimbul unor tranzacții comerciale, inclusiv în aur.

A vizitat Moscova pentru a oficializa acordul și a fost acolo în ziua în care Rusia a invadat Ucraina. După izbucnirea războiului din Sudan, a negat că RSF primea ajutor de la Wagner.

Deși principalele unități de luptă ale RSF erau din ce în ce mai profesionalizate, acestea cuprindeau și o coaliție de miliții etnice neregulate de stil vechi.

Pe măsură ce regimul se confrunta cu proteste populare tot mai mari, Bashir a ordonat unităților lui Hemedti să se deplaseze în capitală, Khartoum.

Urmărindu-i numele, președintele l-a numit himayti, „protectorul meu”, văzând RSF ca pe o contrapondere la potențialii lovituri de stat din armata regulată și din securitatea națională.

Originile războiului civil din Sudan

În aprilie 2019, o tabără vibrantă de protestatari civili a înconjurat sediul militar cerând democrație.

Bashir a ordonat armatei să deschidă focul asupra lor. Generalii de rang înalt - printre care Hemedti - s-au întâlnit și au decis să-l detroneze pe Bashir. Mișcarea pentru democrație a sărbătorit.

Liderul RSF s-a întors împotriva președintelui de atunci, Omar al-Bashir, ajutând la detronarea acestuia.

O vreme, Hemedti a fost considerat o față nouă a viitorului Sudanului. Tânăr, plăcut, întâlnind activ diverse grupuri sociale și poziționându-se ca un provocator al establishmentului istoric al țării, a încercat să-și schimbe culorile politice. Acest lucru a durat doar câteva săptămâni.

În timp ce el și co-președintele consiliului militar aflat la putere, Burhan, au tergiversat în ceea ce privește predarea puterii către civili, protestatarii și-au intensificat demonstrațiile, iar Hemedti a decis ca gruparea RSF să reprime protestele, sute de oameni pierzându-și viața.

Presați de cvartetul de țări format pentru a promova pacea și democrația în Sudan - SUA, Marea Britanie, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite - generalii și civilii au convenit asupra unui compromis elaborat de mediatorii africani.

Timp de doi ani, a existat o coexistență instabilă între un consiliu suveran dominat de militari și un cabinet civil.

În cele din urmă conflictul s-a intensificat între cele două autorități. Burhan a cerut ca RSF să treacă sub comanda armatei.

Lovitura de stat eșuată din Sudan

Hemedti s-a opus ca RSF să treacă sub comanda armatei regulate. Cu câteva zile înainte de termenul limită din aprilie 2023 pentru rezolvarea acestei probleme, unitățile RSF s-au mutat pentru a înconjura sediul armatei și a ocupa baze cheie și palatul național din Khartoum.

Lovitura de stat a eșuat. În schimb, Khartoum a devenit o zonă de război, în timp ce forțele rivale luptau stradă cu stradă.

Violența a explodat în Darfur, unitățile RSF lansând o campanie vicioasă împotriva poporului Masalit.

ONU estimează că până la 15.000 de civili au murit, iar SUA au descris incidentul drept genocid. RSF a negat acuzația. Războiul din Sudan a forțat milioane de oameni să-și părăsească locuințele.

RSF a achiziționat arme moderne, inclusiv drone sofisticate, pe care le-a folosit pentru a ataca capitala de facto a orașului Burhan, Port Sudan, și care au jucat un rol crucial în asaltul asupra orașului el-Fasher.

Hemedti încearcă în prezent să construiască o coaliție politică, care să includă unele grupuri civile și mișcări armate, în special foștii săi adversari din Munții Nuba. El a format un „Guvern al Păcii și Unității” paralel, preluând președinția.

Odată cu capturarea orașului el-Fasher, RSF controlează acum aproape tot teritoriul locuit la vest de Nil.

În urma escaladării rapoartelor despre crime în masă și a condamnărilor pe scară largă, Hemedti a declarat o anchetă cu privire la ceea ce el a numit încălcări comise de soldații săi în timpul cuceririi orașului.

Sudanezii speculează că Hemedti se vede fie președinte al unui stat separatist, fie nutrește încă ambiții de a conduce întregul Sudan.